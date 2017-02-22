Işık Öğütçü, Babası Orhan Kemal’i Anlattı

Nilüfer Belediyesi'nin "2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal" faaliyetleri sürüyor.

Nilüfer Belediyesi'nin "2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal" faaliyetleri sürüyor. "Sessizlerin Sesi Orhan Kemal" isimli söyleşiye katılan Işık Öğütçü, babasını anlattı.

Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen söyleşiye lise öğrencileri katıldı. Orhan Kemal'in hayatını ve anılarını anlatan Işık Öğütçü, "Düşünce suçundan dolayı cezaevine giren babamla birlikte biz de çok sıkıntılar çektik. Babayı cezaevine atınca aslında bütün aileyi de hapsetmiş oluyorsunuz. O yazacak bizim de karnımız doyacaktı. Babam cezaevindeyken hem maddî, hem de psikolojik sıkıntılar çektik. Babam Orhan Kemal çok teklif gelmesine rağmen asla kalemini satmadı. O, kalemini kendi menfaatleri için değil, toplumun menfaatleri için kullandı. Bunu yaptığı için zaten Orhan Kemal ismi ölümsüzleşti" dedi.

Orhan Kemal ile Nâzım Hikmet'in Bursa Cezaevi'nde çok sıkı bir dostluğa imza attıklarını söyleyen Işık Öğütçü, "Babam Orhan Kemal ilk olarak şiir yazmaya başlamış. 1940'lı yıllarda Nâzım Hikmet ile yolları Bursa Cezaevi'nde kesişince şiirlerini gösterme imkânı bulmuş. Nâzım Hikmet, Orhan Kemal'e düz yazı, roman yazmasını tavsiye etmiş. Babam Nâzım Hikmet'e her zaman hayranlık duyardı. Onu mahcup etmemek için çok çalışmış ve birçok esere imza atmış. 300'e yakın film senaryosu yazmış. Kitapları birçok dile çevrilerek uluslararası alanda okunur hale gelmiş" diye kaydetti.