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Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan 'demiryolu'

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Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan 'demiryolu'
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Samsun Limanı'nı Mersin Limanı'na demiryolu ile bağlayacaklarını belirteterek, "Böylelikle Karadeniz, Akdeniz'e demiryolu ile bağlanmış olacak" dedi

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'de (TÜDEMSAŞ) incelemelerde bulunmak için geldiği  Sivas'ta kurumun projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Apaydın, şu andaki şebekede önemli projeler yürütüldüğünü aktararak, "Şu anda hem sinyalizasyon hem de elektrifikasyon anlamında yaklaşık 11 bin kilometre hattımız var. Bu hattımızın yüzde 95'ini yeniledik. Şu anda elektrifikasyon Kayaş'tan  Çetinkaya'ya kadar,  Sivas'ı da geçen elektrifikasyon projemiz bu yıl içerisinde devreye alınacak. Samsun-Sivas hattında altyapı rehabilitasyonu ve sinyalizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Şebekemizde, 2017-2018 yılı içerisinde hem elektrikli hem sinyali hatlarımız yüzde 60-70'li seviyelere gelecek. Yol yenilemelerimizi de 2018'de bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

2018'DE TAMAMLANACAK 
Bu yıl yeni projelere başlayacaklarını dile getiren Apaydın, Akdeniz ve Karadeniz'in hızlı trenle bağlanmasıyla ilgili de bilgi verdi. Apaydın, şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz'le ilgili özellikle Samsun, Çorum, Amasya, Kırşehir, Aksaray üzerinden Adana, Mersin'e bağlanan bir hızlı tren çalışmamız var. Onunla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah proje çalışmalarının bir kısmı 2017'nin sonunda bir kısmı da 2018'de bitiyor. Orayı da yapacağız. Bu, kuzey-güney koridoru için önemli bir arter olacak. Yani  Samsun limanı, hem Mersin hem de  İskenderun limanına bağlanmış olacak. Şimdi proje aşamasında inşallah hedefimiz 2023'te bu projeleri gerçekleştirmek."

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