Ösym’den Ygs Adaylarına Sınav Kurallarının Yer Aldığı Animasyon Filmi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) adaylara yönelik sınav kurallarının yer aldığı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) adaylara yönelik sınav kurallarının yer aldığı eğitim filmi hazırladı.

ÖSYM, 12 Mart 2017 Pazar günü uygulanacak olan 2017-YGS ile ilgili olarak adayları sınavın uygulanmasına yönelik bilgilendirme amacıyla 2017-YGS Aday Eğitim Filmi ve "Yepyeni Bir Hayat Başlasın Bizim İçin" isimli şarkı hazırladı. Sınav kurallarının yer aldığı yaklaşık 6 dakikalık animasyon filminde, adaylara 1 saat önce sınav binasında bulunmaları tavsiye edilerek, bu yıl sınavla ilgili bazı kural değişikliklerine gidildiği ve adayların sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerektiği ifade edildi. Bu saatten sonra sınav binalarının kapılarının kapatılarak kimsenin alınmayacağı belirtildi.

Sınava girecek adaylar için geçerli kimlik kartlarının; T.C. nüfus cüzdanı, yeni kimlik düzenleninceye kadar 15 gün geçerli geçici kimlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport olduğu kaydedildi.

Sınavda kullanılmak üzere iki kurşun kalem, bir silgi, bir kalemtıraş ve peçetenin her aday için ÖSYM tarafından temin edileceği, adaylar tarafından getirilecek yiyecek, içecek gibi tüketim maddelerinin de sınav salonuna alınmayacağı aktarılan filmde, adayların sınava sadece şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekleri bilgisi yer aldı.

Animasyon filminde, ÖSYM verilerine 2016 yılında sınavlarda kural ihlali yapan 522 kişinin sınavının iptal edildiği bildirildi. ÖSYM, adaylara, salon başkanının sesli şekilde "sınav başlamıştır" uyarısı öncesi ya da "sınav bitmiştir" uyarısı sonrası soruları yanıtlamaya devam edenlerin kural ihlali nedeniyle sınavlarının iptal edileceği uyarısında bulundu.

Geçen yıl YGS'ye giren 122 kişinin kural ihlali nedeniyle, bunlar içindeki 4 kişinin de sınav başlama uyarısından önce soruları okuduğundan sınavının iptal edildiği bilgisinin yer aldığı animasyon filminde, "Sınav süresince başkalarının kağıdına baktığınız veya kağıdınızı başkalarına gösterdiğiniz sınav görevlilerince tespit edilirse sınavınız iptal edilir. Salondaki kameranın da sınav süresince kayıtta olduğunu unutmamalısınız. Sınav görevlilerinden hiç uyarı almasanız bile kuralları ihlal ettiğiniz sonradan kamera kayıtlarında tespit edilirse sınavınız iptal edilebilir. Sınav süresinin 4'te 3'ü tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonundan çıkılmasına izin verilmez" denildi.

Tanıtım filmi ve şarkıya ÖSYM'nin internet sitesindeki duyurular kısmından erişilebilecek.