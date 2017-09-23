Paris’te 40 Ülke Gastronomi Bayramı’nda Mutfağını Tanıtıyor

Başkent Paris, 22-24 Eylül 2017 Gastronomi Bayramı çerçevesinde, Türkiye dahil olmak üzere 40 ülkenin mutfak kültürlerinin tanıtımının yapıldığı...

Başkent Paris, 22-24 Eylül 2017 Gastronomi Bayramı çerçevesinde, Türkiye dahil olmak üzere 40 ülkenin mutfak kültürlerinin tanıtımının yapıldığı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Fransa Ekonomi ve Tarım bakanlıklarının ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin teması ekmek üzerine hazırlandı. Onur konuğu ise Fransa'da ekmek denilince akla ilk gelen isimlerden olan Eric Kayser oldu. Gastronomi Bayramı çerçevesinde, düzenlenen mutfak kültürü tanıtımı etkinliğine katılan ülkelerin 3 gün boyunca stantlarında yemek tanıtımları, kurslar ve yemek üzerine yarışmalar yapılacak. Bu etkinliklerin yanı sıra ülkelerin mutfak kültürü tanıtımını yerinde görmek ve hazırlanıp sunulan yemeklerden tatmak için gelen ziyaretçiler için belirli aralıklarla, konser, dans ve müzik gösterileri yapılıyor. Eyfel Kulesi yakınında Seine Nehri kenarına kurulan stantlarda yemekler hazırlanıp pişiriliyor, isteyen oturup masalarda yemeğini yerken isteyen paket yaptırıp evine götürebiliyor.

Fransa Ekonomi ve Tarım bakanlıklarının ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe, Almanya, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Brezilya, Fildişi Sahili, Çin, Kore, Kongo, Kolombiya, İspanya, Mısır, Fransa, Yunanistan, Japonya, İtalya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, Mali, Meksika, Özbekistan, Panama, Pakistan, Peru, Filipinler, Sri Lanka, Senegal, Romanya, Tayvan, Tanzanya, Tayland, Tibet, Tunus, Türkiye, Vietnam, Venezuela, Yemen, Nijer, Guadeloupe Adası katıldı.

Etkinliğe katılan her ülke kendi mutfağından bir şeyler sunmaya çalışıyor. Türk mutfağını Serail pastanesinden Nihat Usta temsil ediyor. Nihat usta etkinlikte, baklava, börek, kurabiye, gözleme, lahmacun benzeri yiyecekler hazırlayıp sunduklarını belirtti. Ermeni mutfağından yaprak sarması, biber dolması benzeri zeytinyağlı yiyecekler hazırlanırken, Yunanistan cacık, patlıcan salatası hazırlıyor. Azerbaycan ise sarma, dolma ve özel pilav hazırlayıp sunuyor. Lübnan mutfağı ise içli köfte ve lahmacun yapıyor.

Öte yandan, 3 gün süresince saat 10.00 - 22.00 arasında ziyaretçilere açık olan 40 ülkenin mutfağının tanıtımının yapıldığı alana girmek için yetişkinler giriş ücreti olarak 4 Euro öderken çocuklar için 1 Euro ödeniyor.