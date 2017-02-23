Paşader’den Kurtulan’a Ziyaret

Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği (PAŞADER), Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği (PAŞADER), Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

PAŞADER Başkanı Kıvanç Atmaca ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, derneğin eğitim, sosyal ve kültürel alanda yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Türkiye'nin her yerindeki olan Mustafakemalpaşalıların üretimleri ve hizmetleriyle adlarından söz ettirdiğini söyledi.

Kuruluşunun 25. yılını kutlayan PAŞADER'in Bursa'da Mustafakemalpaşa'yı başarıyla temsil ettiğini belirten Sadi Kurtulan, "Bizim ortak paydamız Mustafakemalpaşa'dır. PAŞADER ile ilişkimiz iyi. Derneğimizin Bursa'daki faaliyetlerinde bize güç vermiştir. İnsanlarımızın refahını sağlayan, sevinçlerinde ve acılarında onların yanında olan her müesseseye desteğimiz sürecek" dedi.