Türkiye-cezayir Siyasi İstişareleri Ankara’da Gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Cezayir arasında gerçekleştirilecek olan siyasi istişarelerin Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Cezayir arasında gerçekleştirilecek olan siyasi istişarelerin Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Cezayir arasında Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları düzeyinde gerçekleştirilecek Siyasi İstişareler Sayın Müsteşarımız ve Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Hassane Rabehi başkanlıklarında 24 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. İstişarelerde Türkiye-Cezayir ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır" denildi.