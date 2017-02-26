Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçlar yine büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçlar yine büyük bir çekişmeye sahne oldu. Play-Off'u yakından ilgilendiren iki karşılaşmada rakibi Akçadağspor'u 3-0 yenen Arguvan Belediyespor, Demirspor'un Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla büyük avantaj elde etti. 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 13. Haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 1966 M.Gençlik Spor - 1932 Malatyagücü 1 - 7, Arguvan Belediyespor - Akçadağspor 3 - 0, Malatyaspor - Kaldırımgücü 9 - 1, Orduzuspor - Doğanşehir Belediyespor 2 - 1, 44 Malatyaspor - Telekomspor 0 - 4, Ataköyspor - Sanayispor 0 - 4, B.Gazi Belediyespor - Adafı Kartal Spor 2 - 1, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor - Demirspor 1 - 1