Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan maçlar yine büyük bir çekişmeye sahne oldu.
Play-Off'u yakından ilgilendiren iki karşılaşmada rakibi Akçadağspor'u 3-0 yenen Arguvan Belediyespor, Demirspor'un Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla büyük avantaj elde etti.
1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 13. Haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1966 M.Gençlik Spor - 1932 Malatyagücü 1 - 7, Arguvan Belediyespor - Akçadağspor 3 - 0, Malatyaspor - Kaldırımgücü 9 - 1, Orduzuspor - Doğanşehir Belediyespor 2 - 1, 44 Malatyaspor - Telekomspor 0 - 4, Ataköyspor - Sanayispor 0 - 4, B.Gazi Belediyespor - Adafı Kartal Spor 2 - 1, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor - Demirspor 1 - 1
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