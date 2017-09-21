1 Ayda 202 Kişiye Uyuşturucu Madde İle İlgili Yasal İşlem Yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ayda 202 kişiye uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ayda 202 kişiye uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan yasal işlem yapıldı. 15 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 115 olayda 202 şahsa yasal işlem yapıldı, Yasal işlem yapılan şahıslardan 27'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan operasyonlar sonucunda; 272 kilo 843 gram kubar esrar, 8.30 gram toz esrar, 1 kilo 67 gram eroin, 2.47 gram kokain, 120.90 gram metamfetamin, 2 kilo 227 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 1.34 gram Afyon sakızı, 45 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.