100 Mahalle Bekçiliği İçin Bin 129 Kişi Başvurdu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde görev yapacak 100 mahalle bekçisi için bin 126 aday başvurdu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde görev yapacak 100 mahalle bekçisi için bin 126 aday başvurdu.

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere Altınordu ilçesinde görev yapacak 100 mahalle bekçisi için başvuru süresi sona erdi. Çoğu üniversite mezunu bin 126 adayın başvurduğu bekçilik için sınavlar tamamlanırken sözlü sınavlara geçildi.

Altınordu Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecek alımlarda bin 126 aday 100 kişi arasına girmek için ter dökecek. Bekçi olmak için başvuranlar arasında üniversite mezunlarının da olması dikkat çekti. Her gün 250 kişinin mülakata alındığı alımlarda Öğretmenevi lokalinde büyük bir heyecan ile sıralarını bekleyen adayları aileleri de yalnız bırakmıyor.

Özel eğitim alacaklar

"Gece Kartalları" ismi takılan ve özel harekat şube polislerinin de eğitim vereceği araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretilecek mahalle gece bekçileri, tabanca, cop, kelepçe, el fenerinin yanı sıra düdük taşıyacaklar. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Altınordu ilçesinde görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçi adaylarının erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunu eğitim görme koşulu aranıyor. Ayrıca adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından gün almamaları görev yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor.

Bekçi adaylarında aranan şartlar arasında Altınordu ilçesinde en az bir yıldır oturuyor olması, kamu haklarından mahrum olmaması veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkumiyetinin bulunmaması da yer alıyor. Bir diğer şart da "Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak" olarak belirtildi. Aynı şartlara göre bekçi adayları 80 kilonun üzerinde, 1.67 boyun da altında olamayacaklar.