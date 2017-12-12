  • BIST 108.750
  • Altın 153,321
  • Dolar 3,8341
  • Euro 4,5139
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 13 °C

100 Mahalle Bekçiliği İçin Bin 129 Kişi Başvurdu

» »
100 Mahalle Bekçiliği İçin Bin 129 Kişi Başvurdu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde görev yapacak 100 mahalle bekçisi için bin 126 aday başvurdu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde görev yapacak 100 mahalle bekçisi için bin 126 aday başvurdu.

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevlendirilmek üzere Altınordu ilçesinde görev yapacak 100 mahalle bekçisi için başvuru süresi sona erdi. Çoğu üniversite mezunu bin 126 adayın başvurduğu bekçilik için sınavlar tamamlanırken sözlü sınavlara geçildi.

Altınordu Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecek alımlarda bin 126 aday 100 kişi arasına girmek için ter dökecek. Bekçi olmak için başvuranlar arasında üniversite mezunlarının da olması dikkat çekti. Her gün 250 kişinin mülakata alındığı alımlarda Öğretmenevi lokalinde büyük bir heyecan ile sıralarını bekleyen adayları aileleri de yalnız bırakmıyor.

Özel eğitim alacaklar

"Gece Kartalları" ismi takılan ve özel harekat şube polislerinin de eğitim vereceği araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretilecek mahalle gece bekçileri, tabanca, cop, kelepçe, el fenerinin yanı sıra düdük taşıyacaklar. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Altınordu ilçesinde görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçi adaylarının erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisansüstü mezunu eğitim görme koşulu aranıyor. Ayrıca adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından gün almamaları görev yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor.

Bekçi adaylarında aranan şartlar arasında Altınordu ilçesinde en az bir yıldır oturuyor olması, kamu haklarından mahrum olmaması veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkumiyetinin bulunmaması da yer alıyor. Bir diğer şart da "Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak" olarak belirtildi. Aynı şartlara göre bekçi adayları 80 kilonun üzerinde, 1.67 boyun da altında olamayacaklar.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gso-mem’de Mesleki Eğitimler 2018 Yılında Hız Kesmeden Devam Edecek12 Aralık 2017 Salı 09:58
  • Zabun: "Ülkemizin Büyüme Temposunu Reel Sektörümüzün Performansı Belirliyor"12 Aralık 2017 Salı 09:53
  • Karabük’te Trafiğe Kayıtlı Araç 66 Bin 192 Oldu12 Aralık 2017 Salı 09:53
  • Antalya Araç Sayısında 4’üncü Sırada12 Aralık 2017 Salı 09:48
  • İzmirli Pizzacı Franchise İle Büyüyor12 Aralık 2017 Salı 09:48
  • Baçem Eğitimlerine Devam Ediyor12 Aralık 2017 Salı 09:43
  • Dü’de 30 Büyükbaş Hayvanla 24 Saat Kesintisiz Enerji Üretiliyor12 Aralık 2017 Salı 09:43
  • Palandöken: “Turizmi Mevsimsellikten Kurtarmalıyız”12 Aralık 2017 Salı 09:38
  • "G Sırasından Bilet Alan Sinemaseverler Tatil Fırsatı Yakalayacaklar"12 Aralık 2017 Salı 09:38
  • Tanzanya’ya Yatırım Çağrısı12 Aralık 2017 Salı 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti