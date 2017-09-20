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10’uncu Rize Tanıtım Günleri, Maltepe Sahilinde Başladı

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10’uncu Rize Tanıtım Günleri, Maltepe Sahilinde Başladı
Maltepe'de düzenlenen 10'uncu Rize Tanıtım Günleri düzenlenen törenle başladı.

Maltepe'de düzenlenen 10'uncu Rize Tanıtım Günleri düzenlenen törenle başladı.

İstanbul'da Rize Valiliği ve Rize Dernekler Federasyonunun organize ettiği 10. Rize Tanıtım Günleri başladı. Maltepe sahilinde etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Rize Protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Rizeliler olarak gittiğimiz her yere enerji veriyoruz. Bugünde burada Rize'mizi tanıtıyoruz. Rize gelişiyor. Artık çayın yanında turizm ile de anılıyor. Buradaki tanıtım günleri Pazar gününe kadar devam edecek. Birlikte bu ülkeyi daha ileri noktalara taşımalıyız. Etrafımızda kurulan oyunları bozmak için bir arada olmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanı olarak bizi tehdit eden bir tehlikeyi ifade etmek istiyorum. Uyuşturucu konusu gençlerimizi yani toplumumuz tehdit ediyor. Çocuklarımıza önce sevgimizi vereceğiz. Eve geldiklerinde bakacağız sokakta ne yaptı, okulda ne yaptı. Twitter'dan değil Whattsap'tan değil, sarılacağız çocuklarımıza. Çocuklarımıza dokunacağız sahip çıkacağız. Eğer biz dokunmazsak sokakta uyuşturucu tacirleri dokunuyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi protokol üyeleri ile birlikte kurulan stantları gezdi.

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