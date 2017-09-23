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112 Çağrı Merkezinin Sorunları Ve İhtiyaç Yolları Konuşuldu

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112 Çağrı Merkezinin Sorunları Ve İhtiyaç Yolları Konuşuldu
Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Eylül ayı toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı.

Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Eylül ayı toplantısı Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapıldı. Toplantıda 112 Çağrı Merkezinin sorunları ve ihtiyaç yolları konuşuldu.

112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereği yapılan Eylül ayı toplantısında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, 112 Acil Çağrı Merkezinin 2017 yılı genel ve kurumlar bazında faaliyet istatistikleri sundu. 2016 ve 2017 yılında kurumlara yapılan çağrı sayıları bilgilerini de paylaşan Dedeler en çok çağrının sağlık alanında yapıldığını vurguladı. Dedeler, "2016 yılında yapılan toplam 151 bin 4 çağrıdan 138 bin 971'i yani yüzde 93'ü sağlık alanında yapılmıştır. 2017 yılının bugüne kadar yapılan çağrılarına baktığımızda toplam 257 bin 607 çağrı yapılmış. Bunun 146 bin 27'si sağlık alanında, 77 bin 676'sı emniyete, 20 bin 702'si jandarmaya, 11 bin 491'i itfaiyeye, 1.456'sı Orman işletmeye ve 255 tanesi de AFAD'a yapılmıştır." dedi.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezinin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için ihtiyaçları ve çözüm önerileri görüşüldü. Vali Güvençer, 112 Acil Çağrı Merkezinin önemli görev yürüttüğünü belirterek vatandaşların memnuniyetinin ön planda tutularak hizmet verilmesini istedi.

Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yapılan toplantıya Vali Güvençer'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon (YİKOB) Başkanı Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Bayrakcı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bekir Şen, YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürü Hilmi Polat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, Manisa Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mehmet Çapraz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler ile diğer Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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