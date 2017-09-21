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112 Yaşlı Adamı Hayata Bağladı

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112 Yaşlı Adamı Hayata Bağladı
Antalya'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin zamanında ve yerinde müdahalesi kalbi duran yaşlı adamı yeniden hayata bağladı.

Antalya'da 112 Acil Sağlık ekiplerinin zamanında ve yerinde müdahalesi kalbi duran yaşlı adamı yeniden hayata bağladı.

Serik ilçesi Haspınar Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Ramazan Kara, aniden fenalaşınca yakınları 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gebiz 3 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu ekipleri, zamanında ve yerinde bir müdahaleyle Kara'nın duran kalbini çalıştırmayı başardı. Yaşlı adamın durumunu stabil hale getiren 112 ekipleri, hava ambulansından destek istedi. Aynı mahallede düz bir alana iniş yapan hava ambulansı, kara ambulansından aldığı Ramazan Kara'yı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan alana getirdi. Buradan ambulansa alınan Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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