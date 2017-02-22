13 Yaşındaki Engelli Kız Şairler Belgeselini İzledi, Şiir Kitabı Çıkardı

Elazığ'da doğuştan Serebral Palsi hastası olan 13 yaşındaki Melike Bal, şairlerle ilgili izlediği belgeselden etkilenerek, kendi şiir kitabını çıkardı.

Elazığ'da doğuştan Serebral Palsi hastası olan 13 yaşındaki Melike Bal, şairlerle ilgili izlediği belgeselden etkilenerek, kendi şiir kitabını çıkardı.

Elazığ'da yaşayan Mehmet ve Adile Bal çiftinin tek çocuğu olan 13 yaşındaki Melike Bal, dünyaya gözlerini Serebral Palsi hastası olarak açtı. Hastalığından dolayı bedensel engelli olan Bal, yürümesinde yaşadığı zorluklara karşı hayata yazdığı şiirlerle tutundu. Şairlerin hayatını anlatan bir belgeselden etkilenerek kendi şiirlerini yazmaya başlayan Bal, 62 sayfalık "Bu Şehir" isimli şiir kitabını yayımladı.

"Şiirlerle insanların sorunlarını anlatıyorum"

Yürümekte zorlandığını anlatan Bal, "Yürürken ayakta durmada bazen denge kuramıyorum. Edebiyatı çok seviyorum. Şiir benim hayatımın her alanında yer alıyor. Şiirlerde insanların sorunlarını anlatıyorum ve onların yüzünde tebessüm oluşturmak için şiir yazıyorum. Şairlerin belgeselini izledikten sonra onların hayatını araştırmaya başladım. Böylece edebiyattan daha çok etkilendim. Edebiyat zaman geçtikçe benim için yaşam tarzı olmaya başladı. İnsanların sorunlarına, üzüntülerine, mutluluklarına farklı bir açıdan bakmak için çalışmalar yapmaya başladım" dedi.

"Kitap yazmak benim için bir hayaldi"

2 yıldır şiir yazdığını dile getiren Bal, "Yazdığım şiirleri biriktirmeye başladım. Şiirlerim basılacak orana geldi. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım şiir yazarken çok destek oldular. Şiir kitabım basım sürecine girdi. Şiir kitabım basıldı ve ben tanıtımını yapıyorum. Kitap yazmak benim için bir hayaldi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bundan sonraki hedefim farklı türden edebi eserler vermek" diye konuştu.

"Melike sürekli karınca gibi çalıştı"

Melikenin şiir okuma ve yazmayı seven bir öğrenci olduğunu vurgulayan Doğukent Ortaokulu Türkçe öğretmeni Remzi Kaplan ise, "Sürekli şiir yazar ve şiirlerini arkadaşlarına, öğretmenlerine okur. 2016 yılından itibaren şiir yazma aşamasını biraz daha ilerleterek daha profesyonelce şiirler yazmaya başladı. Biz Melike'nin bu yeteneğinden haberdardık. Kendisinin kitap çıkartma isteğini duyunca bizde elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Melike sürekli karınca gibi çalıştı. Melike ile yazdığı şiirleri tartıştık, sınıflandırdık. Bir çalışma sonrasında Melike'nin şiir kitabını çıkarttık" ifadelerinde bulundu.