14 Şubat Bulvar AVM'de bambaşka

Samsun Bulvar AVM, Sevgililer Günü’ne özel dekorasyonu ve birbirinden eğlenceli sosyal medya yarışmaları ile yine fark yaratıyor.

Bulvar AVM, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel sosyal medya yarışmaları ile takipçilerine alışveriş çekleri kazanma fırsatı sunuyor. Yarışmaya katılmak için tek yapmanız gereken; facebook/bulvarsamsunavm sayfasından “Aşk bence …?” ile başlayan cümleyi tamamlamak. Yapılan yorumlar arasında en çok beğeni alan cümlelerin sahipleri ADL mağazasına ait alışveriş çekleri kazanacak. Yarışma için son gün 13 Şubat Pazartesi.

Sevgililer Günü dekorasyonu ile de fark yaratan Bulvar AVM, Gazi Caddesi üzerindeki yoğun ışık süzmeleri ve kırmızı kalplerden oluşan ışıklı dekorları ile de oldukça dikkat çekiyor. Cadde boyunca aralıklı olarak görülen kalpler üzerinde tüm dünya dilleri ile Seni Seviyorum mesajları yer alıyor. Sevgililer Günü kutlama mesajı ise fonda görülen aşk melekleri eşliğinde veriliyor. Ayrıca, mağazalara ait kampanya ve sürprizlerle Bulvar AVM en güzel sevgililer günü hediyesi için ziyaretçilerine avantajlı alternatifler sunuyor.