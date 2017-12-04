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16 yaşında kansere yenik düştü

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16 yaşında kansere yenik düştü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 16 yaşındaki Resul Özcüre, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yassıtaş Mahallesi'nde oturan Ayşe-Hayri Özcüre çiftinin iki çocuğundan biri olan Resul Özcüre, yaklaşık 3 sene önce gittiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tetkiklerde kemik kanseri olduğu belirlendi. Teşhisin konulmasının ardından aynı hastanede yaklaşık 3 yıldır tedavi gören Özcüre, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Hastalığa yakalanmadan önce Yassıtaş Mahallesi'ndeki okulunda eğitimine devam eden Resul Özcüre’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Özcüre’nin cenazesi Yassıtaş Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aynı mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
Resul Özcüre’yi son yolculuğuna ailesi, okul arkadaşları, eş-dost ve akrabaları uğurladı. 

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