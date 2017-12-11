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20. Meslek Komitesinden Vali Balkanlıoğlu’na Ziyaret

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20. Meslek Komitesinden Vali Balkanlıoğlu’na Ziyaret
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğunu Petrol Ürünleri Ticareti ile iştigal eden firmaların oluşturduğu 20. Meslek...

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğunu Petrol Ürünleri Ticareti ile iştigal eden firmaların oluşturduğu 20. Meslek Komitesi Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Arslan nezaretinde gerçekleştirilen ziyarete 20. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyeleri Ali İhsan Bakım ve Serkan Özçiftçi, Besim Kıratlı, 15. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Osman Şakar, 20. Meslek Komite Başkan Yardımcısı Cemalettin Çatalbaş, Komite Üyesi Fahri Eren iştirak etti. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iş dünyası temsilcilerinden sektör ile ilgili bilgi alarak şehrin kalkınması için çaba gösteren iş dünyasının ilin gelişimindeki önemine değindi. Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret eden SATSO 20. Meslek Komitesi Heyeti, akaryakıt istasyonu işletmecilerinin yaşadığı sorunlara değinerek sektörel sıkıntıları ve akaryakıt istasyonu işletmeciliğinin Sakarya'daki mevcut durumu ile ilgili bilgi aktararak değerlendirmede bulundular. Komite adına konuşan Meclis Üyesi Ali İhsan Bakım akaryakıt istasyonlarının bidonla yakıt satışının yasaklanması konusuna değinerek yerelde uygulanan sürecin kırsal kesimde yaşayan ve yakıt ihtiyacı olan vatandaşlar açısından mağduriyete neden olduğunu ifade etti.

SATSO 20. Meslek Komitesi Heyeti "Bu durum kırsal kesimde yaşayan insanları zor duruma düşürmektedir. Kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımız traktörlerine, çim makinelerine, ağaç motorlarına bidonla benzin alamıyorlar. Satış yapamıyoruz. Bu konunun çözümü sektörümüz açısından önemli" diyerek çözüm noktasında Vali Balkanlıoğlu'ndan destek talep ettiler.

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