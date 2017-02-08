2016'da kadın cinayetleri arttı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2016 raporunu açıkladı. Geçen yıl kadına yönelik şiddet artarken, 328 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2016 yılını ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre 2016 yılında kadın cinayetleri bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2015 yılında hayatı sonlandırılan kadın sayısı 303 iken 2016 yılında bu sayı 328’e yükseldi. Raporda, cinsel şiddete ilişkin veri ve değerlendirmeler de yar aldı.

Platformun verilerine göre, hayatını kaybeden 328 kadından 34’ü İstanbul’dan. 2’ncı sırada Adana gelirken 3’ncü sırada ise Ankara ve İzmir geliyor. Platformun yaptığı şunlar belirttildi:" Öldürülen kadın kardeşlerimizin yüzde 45’i kendi hayatlarına dair karar almak istediği için, boşanmak istediği için, ilişkisini sonlandırmak istediği için öldürüldü. Kadınlar en yakınları tarafından öldürülürken, %46’sının çocuğu vardı. Devlet tarafından korunmayan kadınların OHAL dönemiyle beraber şiddetin artmış, kadınlar türlü işkencelerle öldürüldü. Bu yıl kadınların %70’i silahla ve kesici aletle öldürüldü. Bu yıl öldürülen kadınların %20’si genç kadınlarken, yine OHAL dönemiyle beraber 15 yaşından küçük kız çocuklarının da erkekler tarafından öldürülmesine şahit olduk. Kadın cinayetinin en çok yaşandığı iller: İstanbul’da 34, Adana’da 17, Ankara ve İzmir’de 16, Antalya ve Gaziantep’te 14, Kocaeli ve Muğla’da 11, Manisa ve Konya’da 10 kadın kardeşimiz öldürüldü.”