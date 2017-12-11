2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Görüşmelerinde ‘Ataşehir’ Tartışması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Battal İlgezdi ile ilgili olarak, "Kim hırsızlık yaptıysa cezasını...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Battal İlgezdi ile ilgili olarak, "Kim hırsızlık yaptıysa cezasını vermek temel sorumluluk. Genel başkanınızı yanıltmayın, bu işin arkasından çekin" dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş da, "Millet sadece sizin laflarınıza mı bakacak, yoksa yolda yürüyüşünüze mi bakacak? Bugün konuşacağım, açıklayacağım. Ataşehir sizin yolda yürüyüşünüzün hikayesidir. Yarın iktidar olma durumunuz olursa nasıl Türkiye'nin tamamını Ataşehirleştireceğinizin bir hikayesidir bu" dedi.

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda sürüyor. AK Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz konuştu. CHP'li Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığınca Ataşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılmasına değinen Mehmet Muş, elindeki kağıtlarda CHP'li Battal İlgezdi döneminde inşası yapılan konutların yapılış sürecini anlattı. Muş, "Millet sadece sizin laflarınıza mı bakacak? İktidar olursanız ne yapacağınıza mı bakacak, yoksa yarın iktidar olduğunuzda yerelde yaptıklarınıza mı bakacak? Millet sadece sizin laflarınıza mı bakacak, yoksa yolda yürüyüşünüze mi bakacak? Bugün konuşacağım, açıklayacağım. Ataşehir sizin yolda yürüyüşünüzün hikayesidir. Yarın iktidar olma durumunuz olursa nasıl Türkiye'nin tamamını Ataşehirleştireceğinizin bir hikayesidir bu. Ataşehir İstanbul'un önemli şehirlerinden bir tanesi. Ataşehir, 2009 yılında ilçe oldu. Sayın Battal İlgezdi belediyi başkanı olmadan önce müteahhitlik yapıyordu" diye konuştu.

"Genel Başkan "ben maliyeciydim" derse, bunlar da malı götürürler"

Mehmet Muş'un konuşması CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından kesildi. İçtüzükte yer alan usulleri hatırlatan Tanal, Muş'un konuşmasının bütçe görüşmeleri kapsamında olmadığına işaret etti. Bunun üzerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tanal'ı ve itiraz eden diğer partilileri konuşmanın kesilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Kahraman, Mahmut Tanal'a "Niye alınıyorsun?" diyerek Muş'un konuşmasına devam etmesini istedi. Muş'un konuşması sırasında CHP'den sık sık itirazlar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına işaret eden Muş, "Genel Başkan "ben maliyeciydim, malın nasıl götürüldüğünü bilirim" derse, bunlar da malı götürürler" dedi.

"Yalancısınız, müfterisiniz"

Muş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Burada şunu ifade etmem gerekiyor. İddia ortaya attılar, kul hakkından bahsediyorlar, haktan hukuktan bahsediyorlar. Burada kul hakkı yok mu? Ahlak nerede, namus nerede? Namustan, edepten neredesiniz? Sayın Kılıçdaroğlu bize hesap soracağınıza, git Battal İlgezdi'ye sor. Hesabı Battal İlgezdi'ye sor, sonra çık karşımıza. (Kılıçdaroğlu'nun belge iddiaları) O evraklar buraya gelecek. Bunları getirmediğiniz her gün yalancısınız, iftiracısınız. Ne dediler, belli tarihlerde milyonlarca dolar gitti dediler, belgelerini getirdiler mi? Getiremediler. Yalancılardır, müfteridirler. Namustan, hukuktan bahsedenler, bunların hesabını vereceksiniz. Burada dönen rakamlar, İSKİ'de dönenlerden misli misli fazladır. Bunlar tüyü bitmemiş yetimin hakkına girmedi mi? Bunların hesabını CHP verecek. Bunlar iktidara gelirse ne memleket, ne Türkiye ortada kalır."

"Biz iktidar olursak, Türkiye'nin tamamını Ataşehir gibi yapacağız"

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "Biz iktidar olursak Türkiye'nin tamamını Ataşehir gibi yapacağız. Biz, çağdaş kentin nasıl yaşatılacağını Ataşehir ve birçok kentte gösterdik. Biz, iktidara geldiğimizde emekli öğretmenleri dolar milyarderi yapamayız. Ne var bu gösterdiklerinde? Devletin belgesi İçişleri Bakanlığının, Danıştay'ın kararları var. Doğa Kolejinin hala iskanı yoktur, belediye başkanımız oraya 1 milyon TL ceza kesmiştir. Bahsettiğin yerin ortaklarından birisi de AK Partili Belediye Başkanının oğludur. Odakule'de de bir santim kaçak varsa gel ya sen ya ben milletvekilliğini bırakalım" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Genel Başkanınızı yanıltmayın, bu işin arkasından çekin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Altay'ın sözlerinin ardından söz alarak, "Bunlardan hiçbirisinin bir tek sadece 2013'te bir tevhitten dolayı biz soruşturma izni vermediğimizden dolayı dosya o dönemde düştü. Tevhitle ilgili mesele. Farklı partilerde olabiliriz, ne olursunuz bu işin arkasında durmayın. İçişleri Bakanlığının da bu konuda ortaya koymuş olduğu iradeyi ve değerlendirmeyi, biz size bu belgelerin içinde ne olduğunu teker teker göndeririz. Bu arzu ettiğimiz Türkiye'den bizi uzaklaştırır. Kim hırsızlık yaptıysa cezasını vermek temel sorumluluk. Genel başkanınızı yanıltmayın, bu işin arkasından çekin" diye konuştu.

Bu açıklamaların ardından CHP sıralarından itiraz sesleri yükseldi. Süleyman Soylu ve Mehmet Muş'un Ataşehir konusunda yaptığı açıklamalar CHP tarafından eleştirildi. Genel Kurulda kısa süreli bir tartışma yaşandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oturuma 10 dakika ara verildiğini belirterek, "grup başkan vekilleri ile görüşme yapalım" önerisinde bulundu. Genel Kurula bunun üzerine 10 dakikalık ara verildi.