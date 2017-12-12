24 Yıldır Hasta Olan Kocasına Böbreğini Verdi

Tokat'ta, 24 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren ve nakil bekleyen Merter Süsoy, 4 yıl önce evlendiği eşi Aynur Süsoy'un böbreği ile...

Tokat'ta, 24 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giren ve nakil bekleyen Merter Süsoy, 4 yıl önce evlendiği eşi Aynur Süsoy'un böbreği ile sağlığına kavuştu.

Tokat'ta 1993 yılında böbrek hastalığına yakalanan Merter Süsoy, böbrek yetmezliği nedeniyle 24 yıldır diyalize giriyordu. 20 yıl önce böbrek nakli için başvuruda bulunan Süsoy'un yıllardır umutla beklediği haber eşinden geldi. Bir kurumda memur olarak çalışan Süsoy'a, 4 yıl önce dünya evine girdiği eşi Aynur Süsoy böbreğini vermek istedi. Eşinin sağlık sorunu yaşamaması için bu isteğini geri çeviren Süsoy, son yıllarda rahatsızlığının artması sonucu doktorlarının tavsiyesi üzerine ikna olarak eşinin böbrek nakli teklifini kabul etti. Antalya'da özel bir hastanede yaklaşık 1,5 ay önce yapılan başarılı bir cerrahi operasyonla eşinin böbreği ile sağlığına kavuşan Merter Süsoy memleketi Tokat'a döndü.

"24 yıl sonra diyalize girmemek çok güzel bir duygu"

18 yaşında yakalandığı böbrek hastalığıyla perhize başlayan, 20 yaşında da diyalize giren Süsoy, "Bu süreçte diyalize bağlı olarak vücudumda bazı yan etkileri oldu ve sıkıntılar yaşadık. Son yıllarda da bu sıkıntılarım daha da artmıştı. Eşimde evlendiğimizden bugüne böbreğini vermek için ısrar ediyordu. Eşimin bir riske girmesini istemiyordum. Fakat doktorumla görüştüğümüzde 24 yıldır bu vücudumdaki tahribatı böbrek nakli olarak ne kadar önce olursam vücudumda o kadar iyileşme ve yenilenme olur dedikleri için beni ikna ettiler. Eşim de istediği için böbrek nakli olmaya karar verdim. Antalya'da böbrek nakli oldum. 24 yıldan sonra diyalize girmemek çok güzel bir duygu" dedi.

Eşinin acılarına dayanamadı böbreğini verdi

Aynur Süsosy ise eşinin rahatsızlanmasının artması nedeni ile acılarına dayanamadığı için böbreğini vermek istediğini ifade ederek, "Halkımız canlı böbrek verici olarak korkmasın. Bu konuda duyarlı olunması gerekiyor. Böbrek bağışını artırmamız gerekiyor. Kadavradan böbrek nakli bekleyen çok fazla sayıda insan var. Canlı böbrek verici olmaktan korkmasınlar. Tek böbrekle de yaşamak mümkün. Eşim 24 yıldır böbrek hastası olması nedeni ile zorlu bir süreç geçirdi ama ben ameliyat oldum çıktım. Böbreğimi eşime naklinin yapılmasından dolayı mutluyum, huzurluyum, sağlık sıkıntısı gittiği için çok mutluyum. O acıları çekmeyeceği için huzurluyum" diye konuştu.