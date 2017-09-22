25 yıl sonra durakları oldu

Kırıkkale'de uzun yıllardan bu yana ticari taksicilik yapan Eski Maraş Taksici esnafları sonunda kendilerine yakışır bir taksi durağına kavuştular

Kırıkkale'de 25 yıldır ticari taksicilik yapan Eski Maraş Taksici esnafları, Kırıkkale Belediyesi'nin çalışması sonucunda kendilerine yakışır bir taksi durağına kavuştular. Taksici esnafı, Kırıkkale evleri yanında Şehitler Parkı Taksi Durağı olarak da Kırıkkale halkına hizmet veriyorlar.

Taksi Durağı Başkanı Fikret Pekgöz, "Yıllarca burada taksicilik yapıyoruz. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, taksici esnafına her zaman destek verdiğini biliyoruz. Bize de Kırıkkale evleri yanında taksi durağı verdi. Taksici esnafına sahip çıktığı için Başkanımız Saygılı'ya teşekkür ediyoruz" dedi. İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE