250 MİLYONLUK KÖYTÜR ÇÜRÜYOR

MHP İl Başkanı Tekin, KÖYTÜR'e ürün sağlayan 100 tavuk çiftliği sahibinin zor durumda olduğunu belirterek, "250 Milyon TL’lik yatırım çürümeye bırakılmış. Hükümet tarafından yatırımcıya sahip çıkılmamaktadır" dedi

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, KÖYTÜR'e ürün desteği sağlayan 2012 yılında İPART Avrupa Birliği desteği ile kurulan 100 tavuk üreticisinin ekonomik anlamda zor durumda olduğunu belirtti.

Yaptığı yazılı açıklamada konunun önemine değinen MHP'li Tekin, "Çiftliklerin gayri faal durumda çalışmasının ardından Samsun yatırımcısının yaklaşık 250 Milyon TL’lik yatırımı çürümeye bırakılmış ve hükümet tarafından yatırımcıya sahip çıkılmamaktadır" dedi.

Tekin, "Samsun’un en büyük tarımsal yatırımı olan tavuk çiftliklerinin yeniden faal duruma geçebilmesi ve yatırımcının desteklenmesi gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için ise ilk olarak tekel olan KÖYTÜR’ün içerisinde bulunduğu durumdan biran önce çıkarılması ve borcu olan yatırımcının borçlarının yapılandırılması gerekmektedir. Eğer bu yapılamıyorsa, KÖYTÜR tek el olmaktan çıkarılmalı ve yeni bir yatırımcının teşvik edilerek 100’ün üzerindeki tavuk çiftliği işletmecisinin derdine çözüm bulunmalıdır. Aksi takdirde hem ekonomik hem de istihdam anlamında Samsun büyük zarar görecektir" diye konuştu.