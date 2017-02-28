28 Şubat Şiirleri Kitap Oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 28 Şubat post-modern darbe günlerinde yaşanan zulümlerle ilgili şiirlerden oluşan "28 Şubat Direniş Şiirleri Antolojisi"...

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 28 Şubat post-modern darbe günlerinde yaşanan zulümlerle ilgili şiirlerden oluşan "28 Şubat Direniş Şiirleri Antolojisi" adlı eseri okuyucularla buluşturdu.

İbrahim Paşa Kültür Merkezi'nde yapılan ve 28 Şubatla alakalı fotoğraflar ile gazete kupürlerinin de sergilendiği kitap tanıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yazar Cevat Akkanat, Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Bakan, basın mensupları ve davetliler katıldı. Altepe, Türkiye'nin demokratikleşme süreci oyunca çok farklı darbe teşebbüslerine maruz kaldığını söyledi. 15 Temmuz işgal ve iç savaş girişimi hariç tutulduğunda tarihin en zalim darbe girişiminin bundan 20 yıl önce 28 Şubat tarihinde yaşandığını kaydeden Başkan Recep Altepe, "İrticai faaliyetlere karşı hazırlandığı belirtilen, fakat aslında Türkiye toplumunun başta muhafazakâr kesimleri olmak üzere tamamını hedefine yerleştiren 28 Şubat darbesi, ordu ve bürokrasi merkezli, kimi sözde medya ve bazı görünüşte STK destekli, psikolojik yönü ağır basan bir girişimdi. Siyasi, idari, dini, hukuki ve pek çok başka alana yönelik baskı ve dayatmaları kapsayan 28 Şubat kararları, ferdi ve toplumsal pek çok değerimize zulmetmiştir. Ortaya çıkış biçimi ve uygulama yöntemlerinden dolayı "post-modern" sıfatıyla anılan 28 Şubat darbesi, demokratik yollarla iktidara gelen hükümete görevden el çektirmekle yetinmemiş, zulümlerini farklı boyutlarda sürdürmüştür" diye konuştu.

Başkan Altepe, Türkiye tarihinin bu karanlık sürecinin şimdiye kadar pek çok kültürel faaliyetin ve eserin konusu olduğunu fakat 28 Şubat'ı konu edinen şiirlerin ise ilk kez derli toplu olarak bir araya getirildiğini söyledi. Bir hayli geç de olsa böyle bir eseri kent belleğine kazandırmanın ve toplum hafızasını yenilemenin ayrıcalığını yaşadıklarını ifade eden Başkan Altepe, bir tür arşiv niteliği taşıyan bu eserin hem tarihin bir döneminin edebi yansımasını bünyesinde taşıması hem de ebediyat tarihine kayıt düşmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

28 Şubat'ta farklı baskılara maruz kalan insanların duygularına tercüman olan eserin darbelere maruz kalmış mazlum insanlara ve Türk milletine Büyükşehir Belediyesi'nin armağanı olarak kaydedilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Altepe, "28 Şubatların, 15 Temmuzların yaşanmaması için elinizdeki 28 Şubat Direniş Şiirleri Antolojisi gibi eserlere büyük ihtiyacımız var. Eseri hazırlayarak toplumsal hafızamızı tazeleyen, milli tarih şuurumuzu gelecek kuşaklara aşılayan Cevat Akkanat'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Yazar Cevat Akkanat ise, antolojide yer alan metinlerde 28 Şubatın askeri ve sivil sorumlularının eleştirildiğini vurguladı. Kitapta şairlerin ihanet şebekelerini mısralarıyla tahfif ettiğini, ironi oklarıyla taciz ettiğini belirten Akkanat, "Sincan'da halka karşı yürütülen tanklar, Sultanbeyli'de yerel yöneticilere uygulanan zulümler, Malatya'da öğrencilere yapılanlar, Ccma zulümleri, kapatılan eğitim ve öğretim kurumları Elinizde tuttuğunuz kitaptaki şiirlerde izlerine rastlayacağınız bazı konulardır. 20 yıllık gecikmeyle de olsa, çıkartılan antolojinin gerek kültür, sanat, edebiyat ve gerekse Türkiye'nin bir hayli zafiyetler taşıyarak bugünlere gelebilmiş her türlü hayati alanlarına yeni ufuklar sunacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.