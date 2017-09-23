3. Ovacık Tarım Ve Sakız Koyunu Şenliği Çeşme’de Başladı

9 Durak, 9 Deneyim projesi kapsamında yer alan 3. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, Ovacık Mahallesinde başladı.

9 Durak, 9 Deneyim projesi kapsamında yer alan 3. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, Ovacık Mahallesinde başladı.

9 Durak, 9 Deneyim projesi kapsamında merakla beklenen 3. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, Çeşme ilçesindeki Ovacık Mahallesinden start aldı. İki gün sürecek şenlik nedeniyle Ovacıklı üreticiler, kendi yetiştirdikleri ürünlerini açtıkları stantlarda satışa sundu.

3. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliğinin açılışında bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, göreve ilk başladıklarında, Çeşme'nin değişik yörelerindeki gelenek ve görenekleri o yörede üretilen ürünleri ve endemik bitkileri hem tanıtmak, hem de gelecek kuşaklara aktarabilmek için 9 Durak, 9 Deneyim Projesini geliştirdiklerini vurgulayarak, "Hep beraber, el ele, omuz omuza vererek, yöremize has değerleri, büyük bir pazar olan Çeşme Yarımadamızda çok çabuk tüketebilecek ve ekonomik katkı sağlayabilecek durumdayız. O nedenle bu organizasyonları ve etkinlikleri desteklemeye çalışıyoruz. Etkinliğimizin ilk gününde, Ovacık'ta yetişen kavun ile ilgili bir yarışmamız, ikinci gününde de yöremiz özgü Sakız Koyunu yarışmamız gerçekleştirilecek. Herkesin hoşça vakit geçireceğine inanıyorum. Üçüncüsünü düzenlediğimiz bu şenlik, her yıl gelişerek, Ovacık mahallemizi hem yarımadamızda, hem ülkemizde tanınır hale getirecektir" diye konuştu.

Sakız Adasına davet etti

Şenliğe konuk olarak gelen Sakız Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Karalis de, bir konuşma yaparak, bu şenliğe ikinci kez katıldığını belirterek, "Kavun ve Sakız Koyunu şenliğinde aranızda bulunduğum için çok mutluyum. Geçen yıl şenliğe geldiğimde tanıştığım arkadaşları bu yıl da gördüğüm için çok sevinçliyim. Aramızda iyi ve samimi ilişkiler kuruldu. Sizleri Sakız adasında misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu şenliğin, bu bölgenin gelişmesinde önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Şenlikte Ovacıklı emekli öğretmen ve yazar Ahmet Akgül, Çeşme İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci ve İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı ve İzmir Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Cemil Çumak da birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Ovacık Mahallesi Muhtarı Koç ve Ovacıklılar, davul zurna eşliğinde Ovacık Zeybeği oynadı. Çeşme Sarı Zeybek Halk Oyunları ekibi ve Sakız Adasından gelen halk oyunları ekibi de gösteri sunarak şenliğe renk kattılar.

Kavun yarışmasının birincisi Zekiye Şen oldu

Çeşme İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ahmet Keçeci, Çeşme Sheraton Oteli Şefi Turgut Tazeoğlu, Mimar ve kavun üreticisi Salih Seymen ile kavun üreticileri Kaya Erdal Çapan, Halil Girgin, Halil Karanfil ve Ömer Yakup'tan oluşan jüri, En İyi Kavun Yarışmasına katılan 27 kavun arasından en iyi ilk üçü belirledi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 119 puan alan Zekiye Şen birinci, 116 puan alan Halil Çiftçi ikinci ve 115 puan alan Hüseyin Dönmez de üçüncü oldu. Ayrıca geleneksel yöntemlerle üretim yapan İbrahim Gencer ve Recep Pangal da mansiyon ödülü kazandılar.

Şenliğe katılanlara Ovacık tarhanası, kelle peyniri ve Ovacık ev ekmeği ikram edildi. Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliğin ikinci gününde, saat 10.00'da Çeşme Çarşısı girişinden başlayacak kortej yürüyüşü yapılacak. Cumhuriyet Meydanındaki saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, şenliğe Ovacık Mahallesinde devam edilecek. İkinci gün etkinliğinde, Sakız Dişi Toklu, Sakız Erkek Toklu, Sakız Koyunu ve Sakız Koçu kategorilerinde yarışmalarda yapılacak.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen şenliğe, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı ve İzmir Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Cemil Çumak, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Belediye Meclis Üyeleri, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ile Yunanistan'ın Sakız Adasından gelen Sakız Belediye Başkan Yardımcısı Dimitris Karalis, Sakız Gümrük Müdürü Theoharis Gialouris, Gümrük görevlisi Semira Harokopou, Sakız Adası Sakız Koyunu Yetiştiricileri Birliği Başkanı Giannis Georgoulis, Sakız Belediyesi Turizm Müdürü Rena Damigou, Sakız adası halk oyunları ekibi ve çok sayıda vatandaş katıldı.