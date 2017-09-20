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4 liralık dondurmadan 'Porsche' kazandı

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4 liralık dondurmadan 'Porsche' kazandı
Ordu'nun Ünye İlçesi'nde yaşayan Engin Yiğenoğlu, dondurma firmasının yaptığı yaz çekilişinde 'Porsche' marka lüks bir otomobil kazandı

Çekilişle ülke genelinde iki kişiye verilecek arabalardan birinin kendisine çıktığını söyleyen 30 yaşındaki Engin Yiğenoğlu, üniversitede iktisat bölümünü bitirdikten sonra 4 yıldır işsiz olduğunu ve ailesinin yanında bisiklet servisi işiyle uğraştığını belirterek, 4 liralık dondurmadan çıkan yaklaşık 525 bin lira değerindeki otomobili satıp önce ailesine ait yapımı süren binayı tamamlamayı, ardından da mesleğini yapabileceği bir iş kurmak istediğini ifade etti. 

Otomobilini almak için başvurusunu yapan Yiğenoğlu, otomobile sahip olmak için yasal sürecin başladığını belirterek, "Şu an arabanın resmi işlemlerini tamamladık. Dondurma firmasından haber gelmesini bekliyoruz, haber geldiğinde aracı almak için gideceğiz" dedi. Yiğenoğlu, çekilişi kazandığının duyulması üzerine komşularının, akrabalarının ve arkadaşlarının kendilerini arayarak tebrik ettiğini, sevindiklerini ve mutluluklarını paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Çıkan aracın KDV ve ÖTV'si dondurma firması tarafından ödenirken, aracı kazanan Yiğenoğlu veraset intikal vergisini ödedikten sonra otomobilini alacak.

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