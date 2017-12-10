4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin Programı Ve Finalistleri Açıklandı

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu'nca bu yıl 12-13-14 Aralık 2017 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin...

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu'nca bu yıl 12-13-14 Aralık 2017 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin programı ve finalistleri belli oldu.

12 Aralık Salı günü saat 13.00'da Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış programıyla başlayacak olan festival kapsamında, 25'i yabancı toplam 88 film izleyiciyle buluşacak.28 konukla 11 etkinliğin gerçekleşeceği festivalin yarışmalı bölümlerinde ise 16 finalist yapıt toplam 10 ödül için yarışacak. Tiyatro sanatçısı Cem Yiğit Üzümoğlu, yazar-senarist Doğu Yücel, eleştirmen Rıza Oylum, akademisyen Sabire Soytok, kısa film yönetmeni Süleyman Demirel, seramik sanatçısı Şirin Koçak Özeskici ve yönetmen Tan Tolga Demirci'den oluşan ana seçici kurul, Ulusal Kısa Film Yarışması'nda, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Kurgu, En İyi Ses ve En İyi Oyuncu dallarında, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ise En İyi Belgesel ve En İyi Kurmaca dallarında Kanatlı Denizatı Ödülü kazananlarını belirleyecek.

Farhad Eivazi'nin söyleşisiyle İran'ın Azerbaycan bölgesinden 10 kısa filmin yanı sıra Tahir Ün'ün sunumuyla uluslararası video art seçkisi VideoArt. Ist V2 özel gösterimlerinin, yazarlık ve kısa film üzerine söyleşilerin, yapım/yönetim, senaryo yazarlığı ve sinemagraf üzerine atölyelerin, İran sinemasına dair master classın yer alacağı programda ayrıca geçtiğimiz yıl olduğu gibi finalist sanatçıların söz alacağı kısa film yönetmenleri forumu düzenlenecek. Ön elemeyi geçen filmlerin tamamına sembolik telif ödeyerek bu noktada Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren 4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali'nin finalist listesi ve ayrıntılı programı ise şu şekilde:

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Finalistleri

Belgesel Dalı

228 - Yön: Deniz Şengül & Mazhar Yıldız

Kenar Mahalle Manifesto - Yön: Egemen Özcan

Savrun - Yön: Hakan Yıldırım & Onur Coşkuner

Kurmaca Dalı

Kimi Sevsem Çıkmazı - Yön: Alper Tunel

Mümkün Hayatların En Güzeli - Yön: Derin Biricik

Ormandaki İhtiyar - Yön: Kardelen Eren

Ulusal Kısa Film Yarışması Finalistleri

12 Saat - Yön: Ercan Selim Öngöz

Benim, Yalnızlık Aleti - Yön: Can Eren

Boşa Giden Her Şey - Yön: Vural Uzundağ

C.O.D. - Yön: Onur Doğan

Cumartesi Düşü - Yön: Alper Kızılboğa

Dünden Kalan - Yön: Salih Toprak

Evcilik - Yön: Özgül Gürbüz & Cenk Köksal

Korku - Yön: Cem Göksoy

Sirayet - Yön: Nuri Cihan Özdoğan

Toprak - Yön: Onur Yağız

Dördüncü Uşak kanatlı denizatı kısa film festivali'nin programı

1. Gün (12 Aralık 2017)

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi

13.0 - 14.00 Açılış Töreni ve Kokteyl

Açılış Filmleri:

- Penaber (Yönetmen: Ramazan Kılıç) 3'

- Toprak (Yönetmen: Onur Yağız) 11'

Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi

10.00 - 12.30 Özel Gösterim: VideoArt.Ist V2 Seçkisi - Sunum: Tahir Ün

14.00 - 15.30 Söyleşi / İmza Günü: Doğu Yücel'le Yazarlık ve Senaristlik Üzerine

15.30 - 17.30 Festival Filmleri: Öğrenci Filmleri Yarışması Finalistleri

- Savrun (Yönetmen: Hakan Yıldırım & Onur Coşkuner) 16'

- Kimi Sevsem Çıkmazı (Yönetmen: Alper Tunel) 17'

- 228 (Yönetmen: Deniz Şengül & Mazhar Yıldız) 21'

- Ormandaki İhtiyar (Yönetmen: Kardelen Eren) 16'

- Kenar Mahalle Manifesto (Yönetmen: Egemen Özcan) 30'

- Mümkün Hayatların En Güzeli (Yönetmen: Derin Biricik) 18'

17.30 - 18.30 Söyleşi: Hollywood Karşısında Ülke Sinemaları - Konuşmacı: Rıza Oylum

Uşak Üniversitesi Sinema Salonu

14.00 - 17.00 Festival Filmleri: Ulusal Kısa Film Yarışması Finalistleri

- 12 Saat (Yönetmen: Ercan Selim Öngöz) 12'

- Benim, Yalnızlık Aleti (Yönetmen: Can Eren) 12'

- Boşa Giden Her Şey (Yönetmen: Vural Uzundağ) 15'

- C.O.D. (Yönetmen: Onur Doğan) 4'

- Cumartesi Düşü (Yönetmen: Alper Kızılboğa) 13'

- Dünden Kalan (Yönetmen: Salih Toprak) 31'

- Evcilik (Yönetmen: Özgül Gürbüz & Cenk Köksal) 4'

- Korku (Yönetmen: Cem Göksoy) 20'

- Sirayet (Yönetmen: Nuri Cihan Özdoğan) 17'

- Toprak (Yönetmen: Onur Yağız) 11'

17.00 - 21.00 Festival Filmleri: Ulusal Kısa Film Yarışması Gösterimleri

- 35 (Yönetmen: Mustafa Efelti) 9'

- Aktör (Yönetmen: Çağatay Çelikbaş) 30'

- Birinci Tekil Şahıs (Yönetmen: Mehmet Gülkanat) 14'

- Bir İsmail Bir Yakup (Yönetmen: Bilal Fatih Çalışkan) 15'

- Duvarlar (Yönetmen: Doğanay Yavuz) 3'

- Duyu (Yönetmen: Ali Demirtaş) 11'

- Frekans (Yönetmen: Ahmet Serdar Karaca) 6'

- Gülen Gözler Matinesi (Yönetmen: Burak Kaplan) 27'

- Hastabakıcı (Yönetmen: Soner Sert) 17'

- Kamyon (Yönetmen: Burak Türten) 21'

- Kapan (Yönetmen: Korhan Günay) 8'

- Kar Taneleri Düşerdi (Yönetmen: Mehmet Şerif Karakoyun) 5'

- Kumanda (Yönetmen: Gökhan Pekdemir) 8'

- Leyla Apartmanı (Yönetmen: A. Savaş Yıldırım) 13'

- Misafir (Yönetmen: Orhan Dede) 13'

- Seabird (Yönetmen: Ece Kınacı) 5'

- Vur Emri (Yönetmen: Semih Ellialtı&Ahmetcan Uzer) 11'

- Yazar ve Burun (Yönetmen: Zanna Abasova) 4'

- Yüzme Öğreniyorum (Yönetmen: Serpil Altın) 12'

- Zeynep (Yönetmen: Mustafa Efelti) 15'

İletişim Fakültesi Stüdyosu

15.30-17.00 Atölye: Kısa Film Yapım ve Yönetim - Yürütücü: FarhadEivazi

İletişim Fakültesi Haber Atölyesi

15.30-17.00 Atölye: Senaryo Yazarlığı - Yürütücü: Yetkin Yüksel

2. Gün (13 Aralık)

İletişim Fakültesi Stüdyosu

09.00 - 12.00 Atölye: Kısa Film Yapım ve Yönetim - Yürütücü: FarhadEivazi

İletişim Fakültesi Haber Atölyesi

09.00 - 12.00 Atölye: Senaryo Yazarlığı - Yürütücü: Yetkin Yüksel

Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi

10.00 - 13.00 Festival Filmleri: Ulusal Kısa Film Yarışması Finalistleri

- 12 Saat (Yönetmen: Ercan Selim Öngöz) 12'

- Benim, Yalnızlık Aleti (Yönetmen: Can Eren) 12'

- Boşa Giden Her Şey (Yönetmen: Vural Uzundağ) 15'

- C.O.D. (Yönetmen: Onur Doğan) 4'

- Cumartesi Düşü (Yönetmen: Alper Kızılboğa) 13'

- Dünden Kalan (Yönetmen: Salih Toprak) 31'

- Evcilik (Yönetmen: Özgül Gürbüz & Cenk Köksal) 4'

- Korku (Yönetmen: Cem Göksoy) 20'

- Sirayet (Yönetmen: Nuri Cihan Özdoğan) 17'

- Toprak (Yönetmen: Onur Yağız) 11'

13.00 - 14.00 Söyleşi: İyi Kısa Film Yapmanın İpuçları - Konuşmacı: Sidar Serdar Karakaş

14.00 - 17.30 Özel Gösterim ve Söyleşi: İran'ın Azerbaycan Bölgesinden Kısalar - Konuşmacı: FarhadEivazi

17.30 - 18.30 Festival Filmleri: Ulusal Kısa Film Yarışması Gösterimleri

- Kar Taneleri Düşerdi (Yönetmen: Mehmet Şerif Karakoyun) 5'

- Kumanda (Yönetmen: Gökhan Pekdemir) 8'

- Leyla Apartmanı (Yönetmen: A. Savaş Yıldırım) 13'

- Misafir (Yönetmen: Orhan Dede) 13'

- Seabird (Yönetmen: Ece Kınacı) 5'

- Vur Emri (Yönetmen: Semih Ellialtı&Ahmetcan Uzer) 11'

- Yazar ve Burun (Yönetmen: Zanna Abasova) 4'

- Yüzme Öğreniyorum (Yönetmen: Serpil Altın) 12'

- Zeynep (Yönetmen: Mustafa Efelti) 15'

Uşak Üniversitesi Sinema Salonu

12.00 - 14.30 Festival Filmleri: Ulusal Kısa Film Yarışması Gösterimleri

- 35 (Yönetmen: Mustafa Efelti) 9'

- Aktör (Yönetmen: Çağatay Çelikbaş) 30'

- Birinci Tekil Şahıs (Yönetmen: Mehmet Gülkanat) 14'

- Bir İsmail Bir Yakup (Yönetmen: Bilal Fatih Çalışkan) 15'

- Duvarlar (Yönetmen: Doğanay Yavuz) 3'

- Duyu (Yönetmen: Ali Demirtaş) 11'

- Frekans (Yönetmen: Ahmet Serdar Karaca) 6'

- Gülen Gözler Matinesi (Yönetmen: Burak Kaplan) 27'

- Hastabakıcı (Yönetmen: Soner Sert) 17'

- Kamyon (Yönetmen: Burak Türten) 21'

- Kapan (Yönetmen: Korhan Günay) 8'

14.30 - 16.30 Festival Filmleri: Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Finalistleri

- Savrun (Yönetmen: Hakan Yıldırım & Onur Coşkuner) 16'

- Kimi Sevsem Çıkmazı (Yönetmen: Alper Tunel) 17'

- 228 (Yönetmen: Deniz Şengül & Mazhar Yıldız) 21'

- Ormandaki İhtiyar (Yönetmen: Kardelen Eren) 16'

- Kenar Mahalle Manifesto (Yönetmen: Egemen Özcan) 30'

- Mümkün Hayatların En Güzeli (Yönetmen: Derin Biricik) 18'

16.30 - 17.00 Retrospektif: Süleyman Demirel Filmleri

17.00 - 21.00 Festival Filmleri: Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Gösterimleri

- 3.5 Lira (Yönetmen: Hasan Ali Kılıçgün) 17'

- 683 (Yönetmen: Canberk Şimşek) 18'

- Abiye (Yönetmen: Doğuş Algün) 20'

- Darı (Yönetmen: Ömür Yıldırım) 8'

- Güve (Yönetmen: Baran İkincisoy) 19'

- Hayat (Yönetmen: Naci Bütev) 3'

- Hekim (Yönetmen: Yavuz Üçer) 10'

- Komedya (Yönetmen: Batuhan Yıldız & İsmail Çağrı Aygün) 17'

- Kovboy Jack (Yönetmen: Damla Lafcı) 12'

- Mavera (Yönetmen: Vedat Oyan) 9'

- Penaber (Yönetmen: Ramazan Kılıç) 3'

- Renksel Dönüşüm (Yönetmen: Erdem Şanlıtürk) 9'

- Vadi (Yönetmen: Can Erkan & Salih Toprak) 10'

- Yaban (Yönetmen: Volkan Budak) 9'

3. Gün (14 Aralık)

İletişim Fakültesi Haber Atölyesi

9.00 - 12.00 Atölye: Senaryo Yazarlığı - Yürütücü: Yetkin Yüksel

Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi

10.00 - 11.00 Festival Filmleri: Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Gösterimleri

- 3.5 Lira (Yönetmen: Hasan Ali Kılıçgün) 17'

- 683 (Yönetmen: Canberk Şimşek) 18'

- Abiye (Yönetmen: Doğuş Algün) 20'

- Darı (Yönetmen: Ömür Yıldırım) 8'

11.00 - 12.30 Masterclass: İran Sineması'nda Kadın - Konuşmacı: SabireSoytok

12.30 - 15.30 Forum: Finalist Yönetmenlerle Türkiye'de Kısa Filmin Sorunları, Çözümleri ve Geleceği

15.30 - 17.00 Festival Filmleri: Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Gösterimleri

- Güve (Yönetmen: Baran İkincisoy) 19'

- Hayat (Yönetmen: Naci Bütev) 3'

- Hekim (Yönetmen: Yavuz Üçer) 10'

- Komedya (Yönetmen: Batuhan Yıldız & İsmail Çağrı Aygün) 17'

- Kovboy Jack (Yönetmen: Damla Lafcı) 12'

- Mavera (Yönetmen: Vedat Oyan) 9'

- Penaber (Yönetmen: Ramazan Kılıç) 3'

- Renksel Dönüşüm (Yönetmen: Erdem Şanlıtürk) 9'

- Vadi (Yönetmen: Can Erkan & Salih Toprak) 10'

- Yaban (Yönetmen: Volkan Budak) 9'

Uşak Üniversitesi Sinema Salonu

12.00 - 15.00 Festival Filmleri: Ulusal Kısa Film Yarışması Finalistleri

- 12 Saat (Yönetmen: Ercan Selim Öngöz) 12'

- Benim, Yalnızlık Aleti (Yönetmen: Can Eren) 12'

- Boşa Giden Her Şey (Yönetmen: Vural Uzundağ) 15'

- C.O.D. (Yönetmen: Onur Doğan) 4'

- Cumartesi Düşü (Yönetmen: Alper Kızılboğa) 13'

- Dünden Kalan (Yönetmen: Salih Toprak) 31'

- Evcilik (Yönetmen: Özgül Gürbüz & Cenk Köksal) 4'

- Korku (Yönetmen: Cem Göksoy) 20'

- Sirayet (Yönetmen: Nuri Cihan Özdoğan) 17'

- Toprak (Yönetmen: Onur Yağız) 11'

15.00 - 17.00 Festival Filmleri: Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Finalistleri

- Savrun (Yönetmen: Hakan Yıldırım & Onur Coşkuner) 16'

- Kimi Sevsem Çıkmazı (Yönetmen: Alper Tunel) 17'

- 228 (Yönetmen: Deniz Şengül & Mazhar Yıldız) 21'

- Ormandaki İhtiyar (Yönetmen: Kardelen Eren) 16'

- Kenar Mahalle Manifesto (Yönetmen: Egemen Özcan) 30'

- Mümkün Hayatların En Güzeli (Yönetmen: Derin Biricik) 18'

İletişim Fakültesi Stüdyosu

15.30 - 17.00 Atölye: Sinemagraf - Yürütücü: Süleyman Demirel

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi

17.30 - 18.30 Kapanış / Ödül Töreni ve Kokteyl