6 Ayda Enstrüman Öğrenen Çocuklardan Muhteşem Konser

Bolu'da üniversite son sınıf öğrencisi Caner Mutluer'in projesiyle ilk defa enstrüman çalmayı öğrenen 80 çocuk, aldıkları eğitimi muhteşem bir konserle...

Bolu'da üniversite son sınıf öğrencisi Caner Mutluer'in projesiyle ilk defa enstrüman çalmayı öğrenen 80 çocuk, aldıkları eğitimi muhteşem bir konserle tamamladı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Öğretmenliği son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Caner Mutluer, staj yaptığı farklı okullarda müziğe yeteneği olan fakat profesyonel olarak eğitim alamayan çocuklar için proje üretmeye karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın GENÇ-DES projesine başvuran ve projesi bakanlık tarafından kabul edilen üniversite öğrencisi Caner Mutluer, kurduğu "Hayalim Müzik Kursu" ile 12 Haziran tarihinde 80 yetenekli çocuğa müzik eğitimi vermeye başladı. Kursa katılan 9-15 yaş aralığındaki yetenekli çocuklar, kendi alanında uzman 7 müzik eğitmeni çalışarak keman, bağlama, gitar, yan flüt, klarnet, ut ve vurmalı çalıgı öğrendiler.

Proje konserle son buldu

Caner Mutluer'in aldığı destekle kurduğu Hayalim Müzik Kursu'nda 6 ay boyunca enstrüman eğitimi alan çocuklar, hünerlerini Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen konserde sergilediler. Çocukların aileleri, öğretmenleri ve yüzlerce vatandaşın katıldığı konserde, öğrenciler henüz yeni başladıkları müzik eğitimlerinde ne kadar başarılı olduklarını gösterdiler. Farklı enstrümanlarla sahneye çıkan öğreniciler katılımcılardan büyük alkış aldılar.