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7 Ülkeden Alım Heyeti Eğirdir’e Geldi

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7 Ülkeden Alım Heyeti Eğirdir’e Geldi
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın URGE Projesi kapsamında, Hindistan, Güney Afrika, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen...

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın URGE Projesi kapsamında, Hindistan, Güney Afrika, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen işadamları ve şirket temsilcileri 5 gün boyunca Eğirdir elmasıyla ilgili incelemelerde bulunup ikili iş görüşmesi programı ile ihracat odaklı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiler.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), üyelerine yönelik hazırladığı yüzde 75 Ekonomi Bakanlığı hibe desteği ve Avrupa Birliği fonlarından sağlanan Isparta Meyvesi Dünya Pazarı'nda "Appche" Projesi kapsamında ihracat potansiyeline sahip ülkelere yaptıkları araştırma gezisinin ardından Isparta'da Hindistan, Güney Afrika, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen alım heyeti işadamları ve şirket temsilcileri ağırladı. Heyette, ülkelerinde yaş meyvesebze sektöründe öncü ve güçlü firmalar yer aldı. İşadamları ve şirket temsilcilerine, ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ile Meclis Üyesi Ahmet Öztürk öncülük etti.

Heyete 5 gün boyunca proje ortakları olan Eğirdir, Gelendost ve Senirkent bölgesindeki yer alan Eğirdir Belediyesi Tesisleri, Gülbudak Tarım, Güler Soğuk Hava Deposu (Afyon Otomotiv), Gölbelde Soğuk Hava Deposu, Saraçoğlu Soğuk Hava Deposu, Yılanlı Soğuk Hava Deposu, Akdağ Soğuk Hava Deposu, Eyüpler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Has Okutan Tarım, Elma Diyarı Soğuk Hava Deposu, Serpil Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Has Su Ürünleri Soğuk Hava Deposu, Yukarıgökdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait elma bahçeleri, soğuk hava depoları gezdirilerek ikili görüşmeleri yapmaları sağlandı.

Eyüpler, Yukarı Gökdere köylerinin Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin üyeleri ile görüşerek kooperatiflere ait soğuk hava depolarında incelemeler yapan heyet Eğirdir'de ikili iş görüşmeleri yaptı. ITSO'yu ziyaret eden heyet burada da ülkelerindeki potansiyelleri anlattılar ve Isparta ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, heyete Isparta ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Başdeğirmen, gelen heyetin Isparta ile işbirliği noktasında olumlu yaklaşım gösterdiklerini söyleyerek şnuları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden beri öncelikli hedeflerimiz arasında ilimizin ihracat rakamlarını artırmak, ilimize ve ülkemize sağladığımız katma değerin ve istihdam oranının her geçen gün artmasına vesile olmak yer almaktadır. Dış ticarette en çok önem verdiğimiz sektörler arasında yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü yer almaktadır.

Diğer yandan meyve sebze sektörü ilimizin ve özellikle ilimiz ilçelerinin ekonomik yapısında lokomotif görevi üstlenmiş durumdadır. Bizde bunun farkında olarak bu sektörde ihracat rakamımızı daha da nasıl artırabiliriz, işletmelerimize bu konuda nasıl destek olabiliriz sorusunu sürekli tartışıyorduk. Bu kapsamda Odamız öncülüğünde devletimizin sağlamış olduğu finansman desteği ile "Isparta Meyvesi Dünya Pazarında" isimli projemizi hayata geçirdik.

Isparta ve ilçeleri yıllık 1 Milyon ton elma üretimi ile ekonomimizin can damarı durumundadır. İlimizde elma üretimi teknolojik aletler ve bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda birçok işletmemiz soğuk hava depoları, tasnifleme ve paketleme tesislerinde yüksek teknoloji ürünleri kullanmaktadır. Bu da ürünlerimizin her açıdan mükemmel durumda olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda iddia ediyorum ki bölgemiz elması, iklimsel ve coğrafi konumdan dolayı dünyanın en lezzetli elması durumundadır. Ürettiğimiz elmanın da ihracatını gerçekleştirmekteyiz. Bir önceki yıl içerisinde Irak, Hindistan, Ürdün, Mısır, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Libya, Malezya ve Singapur'a, Hindistan'a elma ihracatı gerçekleştirdik"

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