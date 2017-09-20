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70 yaşında nakil oldu

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70 yaşında nakil oldu
Samsun'un Ladik İlçesi'nde oturan 4 çocuk 7 torun sahibi 70 yaşındaki Şemsi Kara, kadavradan yüzde 100 uyumlu böbrek nakliyle yaşama tutundu.

Ladik'te oturan Şemsi Kara, 11 yıl önce fenalaşınca devlet hastanesine götürüldü. Yapılan muayene ve testler neticesinde her iki böbreğinin de iflas ettiği tespit edilen Kara, hemodiyaliz tedavisine başladı. Doktorları, 2 yıl önce de böbrek nakli olması gerektiğini söyleyip, Kara'yı  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne sevk etti. Nakil dosyası hazırlanan Kara,  Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na yazılarak böbrek nakli olacağı günü bekledi. 

Şemsi Kara,  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde, Hastane Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent  Aydınlı ve ekibi tarafından 11 gün önce gerçekleştirilen kadavradan yüzde 100 uyumlu böbrek nakliyle yaşama tutundu. Diyaliz tedavisi gördüğü 11 yılın çok zor geçtiğini, bekleme sırasına kaydolduktan sonra 2 kez böbrek çıktığını, ancak testler neticesinde uygun görülmediğini söyleyen Kara, Bu sefer tam uyumlu böbrek bulundu.
Kara, "Hiç umudum yoktu. Olmaz demesinler, hayatta her şey oluyor, nasipse insan 70 yaşında da böbrek nakli olup hayata tutunuyor. Bağış yapanlara teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden, organları bağışlanan kişiye de rahmet diliyorum diye konuştu.

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