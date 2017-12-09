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ABD ateşle oynuyor

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ABD ateşle oynuyor
MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, ABD Başkanı Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, ABD Başkanı Trump'ın açıklamasına sert tepki gösterdi. Baloğlu, “Henüz terör örgütlerine verdiği desteğin izahını yapamayan ABD yeni bir gafa daha imza atmıştır. ABD ateşle oynuyor " dedi.

MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak açıklamasına tepki gösterdi. 
Baloğlu, “Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olması münasebetiyle tüm İslam coğrafyası açısından kutsal bir mekândır. Kudüs, diğer dinler için de mukaddes kabul edilen ve uyum içinde yaşanan kadim bir şehirdir. ABD Başkanı, ülkesinde Yahudi lobisine ve iç siyasi unsurlara hoş görünme sevdasıyla Ortadoğu´da bir fitili ateşleme yoluna gitmiştir "dedi. 

Baloğlu, " ABD Kudüs´ü İsrail´in Başkenti olarak kabul etmesi ve büyükelçiliklerin buraya taşınmasını istemesi ile Ortadoğu´nun kalbine hançer saplamaktır. Bir buçuk milyarlık İslam Âlemi bu duruma sessiz kalmaması gerekir. Ecdadımızın 400 yılı aşan bir süre hâkimiyeti altında kalan Kudüs Türklerin adalet anlayışıyla huzur içinde yaşamıştır. Filistin bu durum ve vaziyet altında yalnız bırakılmamalı ve Müslüman uyanmalıdır. ABD emperyalizmine boyun eğmeden her fert bu hadsizliğe gereken tepkiyi göstermesi gerekir. Siyaset üstü düşünüp topyekûn hareket etme mecburiyeti doğuran bu olayın yine muhatapları tarafından en kısa zamanda düzeltilmesini arzu ediyoruz” dedi. İbrahim Akpınar / KIRIKKALE 

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