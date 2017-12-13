Abd Ordusundan Eş Şebab Örgütüne Hava Saldırısı

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı tarafından El Kaide'nin Somali kolu Eş Şebab'a yönelik düzenlenen hava saldırısında, çok sayıda Eş Şebab militanı...

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı tarafından El Kaide'nin Somali kolu Eş Şebab'a yönelik düzenlenen hava saldırısında, çok sayıda Eş Şebab militanı öldürüldü.

Somali hükümetini destekleyen ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, bugün Somali'nin Hiran bölgesindeki Jalalaqsi kentindeki Eş Şebab kampına hava operasyonu düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısında birçok Eş Şebab militanının öldürüldüğü belirtildi.

ABD yönetimi, son üç ayda Somali'deki El Kaide bağlantılı Eş Şebab'a örgütüne yönelik hava saldırılarını artırdı.