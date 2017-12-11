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ABD'den bize dost olmaz

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ABD'den bize dost olmaz
Tokat ve Amasya'da toplanan AGD ve Kamu-Sen üyeleri, ABD'nin Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasını protesto ederek, "Yüzyıllardır bölgemizi kan gölüne çeviren İslam düşmanlarından dost olmayacağını defalarca ifade ettik" dedi

Tokat'ta, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'nde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile toplandı. Amasya'da ise, Türkiye Kamu-Sen Amasya İl Temsilciliği üyeleri kararı protesto etti.

AGD Tokat Şubesi Üniversite Komisyonu Başkanı Yasin Bigeç, ABD'nin ipi ile kuyuya inilmeyeceğini ve siyonist İsrail'in ancak güçten anladığını söyleyerek, "ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. ABD ve İsrail, İslam ülkelerinin yöneticilerinden kendilerine dost edinmezler, sadece kullanırlar ve vakti gelince de çöpe atarlar" dedi.

KENDİ ATEŞLERİNDE YANACAKLAR
Türkiye Kamu-Sen Amasya İl Temsilcisi Kamil Terzi de, "Daha fazla silah satmak, daha fazla petrol elde etmek, daha fazla para kazanmak uğruna tüm dünyayı ateşe vermeyi göze alan bu azgın anlayış, insanlığın sağduyusu karşısında pes edecek, zalimler eninde sonunda kaybedecek, insanlık mutlaka kazanacaktır. On binlerce kilometre ötelerden gelip her türlü hile ve desise ile bölgemizi ateşe atanlar, bir gün kendi yaktıkları bu ateşin yakıcı azabını elbet tadacaktır" diye konuştu. AA / AMASYA

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