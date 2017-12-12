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Abhazya’dan Türk Balıkçılara Kötü Haber

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Abhazya’dan Türk Balıkçılara Kötü Haber
Türkiye ve Gürcistan sularından Abhazya sularına kaçan balıkların avlanmasıyla ilgili Abhazya'dan yeni karar çıktı.

Abhazya, balık avı kotasını 40 bin tondan 20 bin tona düşürdü.

Türkiye ve Gürcistan sularından Abhazya sularına kaçan balıkların avlanmasıyla ilgili Abhazya'dan yeni karar çıktı. Alınan kararda, son yıllarda Karadeniz'deki balık çeşitliliğinin azaldığı belirtilerek, balık avı kotası 40 bin tondan 20 bin tona düşürüldü. Bu karara göre Abhazya sularında avlanan Türk balıkçılar 40 binlik kotanın yarısı kadar avlanma yapabilecek.

Ekoloji ve Doğa Koruma Devlet Komitesi Başkanı Saveliy Chitanava, kotanın düşürülme sebebinin Karadeniz'deki balık çeşitliliğinin azalması, hamsi oranının azalması, ekolojiye zarar verilmesi gibi nedenler olduğunu söyledi. Yapılan açıklamalarda, balık nesillerinin üremesinin artması için kotanın ancak 20 binine kadar izin verilebileceği ifade edildi.

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