Adana’da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Erkan Yıldırım'ın kullandığı 01 R 5992 plakalı otomobil, Halil Öztürk'ün kullandığı 80 DL 088 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Şahin'in kullandığı 01 RG 319 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile birlikte 01 RG 319 plakalı otomobilde sıkışan İlkay Özçelik (18), Aybüke Ünal (17) ve Baki Aköz (29) yaralandı. Olay yerine ambulans, Cankur ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bir süre trafiğe kapanan yol çalışmalar sonrası tekrar açıldı.