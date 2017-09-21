Adıyaman Belediyesi Kış Spor Okulları 25 Eylül’de Açılıyor

Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimi boyunca hizmet verdiği yaz spor okullarından sonra şimdi de kış spor okullarıyla halkın hizmetinde olacak.

Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimi boyunca hizmet verdiği yaz spor okullarından sonra şimdi de kış spor okullarıyla halkın hizmetinde olacak.

Adıyaman Belediyesi, sağlıklı bir neslin yetişmesi için yaz mevsimi boyunca kendi tesislerinde gerçekleştirdiği yaz spor okullarını tamamladıktan kısa bir süre sonra kış spor okullarının kayıtlarını almaya başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde 2 bin 500'ü aşkın öğrencinin spor eğitimi gördüğü Adıyaman Belediyesi yaz spor okullarının kapanış töreninin gerçekleşmesinden sonra, yetkililer 25 Eylül'de kış spor okullarının başlayacağını açıkladı.

Yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak sosyal yaşam ve spora önem verdiklerini dile getirdi.