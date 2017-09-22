Adıyaman’da “Birlik Ve Kardeşlik” İftarı

Adıyaman'da Dünya Ehl-i Beyt Vakfı tarafından "Birlik ve Kardeşlik" iftarı düzenlendi.

Adıyaman'da Dünya Ehl-i Beyt Vakfı tarafından "Birlik ve Kardeşlik" iftarı düzenlendi.

İftar programına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Doç. Dr. Cenk Su Üçer, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, Süryani Kadim Cemaati Metropoliti Melki Ürek, Alevi dedeleri ve kanaat önderlerinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başta olmak çok sayıda kişi katıldı.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftar yemeğinde Alevi Dedesi Ali Büyükşahin tarafından iftar duası yaptırılarak iftar açıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Anadolu'da İslami değerlerin içerisinde sevgi, muhabbet, dostluk, insan hakkı, dayanışma, paylaşma, yüksek ahlak, nefsini aşmak, güzel insan olmanın var olduğunu söyledi. Altun, düzenlenen iftar programının İslam coğrafyasında yaşanan büyük vahşetlerin ve dinimizle hiç alakası olmayan uluslararası emperyalizmin, siyonizmin tuzaklarıyla yaşanan ayrışmaların, terörlerin karşısında daha çok büyük önem kazandığını dile getirdi.

Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Koordinatörü Prof. Dr. Muhammed Nurdoğan ise, "Eğer Allah'ın ipine sımsıkı sarılırsanız, ayrılmazsınız, parçalanmazsınız. Aslında burada parçalanmamanın, birleşmenin, bütünleşmenin tek bir vücut olmanın, formülü veriliyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Doç. Dr. Cenk Su Üçer, farklılıkların ayrışmaya değil toplumun kıvamını oluşturma neden olması gerektiğini belirterek, "Meşrebiniz farklı olabilir, mezhebiniz farklı olabilir. Nasıl ki aşure kazanında farklı tatlar bir araya gelerek bir kıvam oluşturuyor. Bizlerde toplumdaki farklılıkları kıvam olarak görmeliyiz" diye konuştu.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini, İslam ülkeleri arasında sokulmak istenilen fitneye karşı uyanık olmak gerektiğini vurguladı.

Vali Kalkancı, "Allah'ın izniyle bu vatana sahip çıkacağız. Bu milletin birlik ve beraberliğini biz koruyacağız, biz sahip çıkacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hacı Bektaş'ta Hacı Bayram'da bizim. Yunus'ta, Mevlana'da bizim. Aşık Veysel'de bizim Necip Fazıl'da bizim" ifadelerini kullandı.