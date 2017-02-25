Adliyeye Sevk Edilen 10 Kişi Tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden mahkemeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.
Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığının 2 il 4 ilçede 22 adrese yapılan eşzamanlı operasyon sonucunda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 18 kişiden 10'u dün Alaçam Adliyesine sevk edilmişti. Adliyeye çıkarılan 10 kişi mahkemece tutuklandı.
Alaçam İlçe Jandarmada bulunan 8 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
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