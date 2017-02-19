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Afganistan’da İlk Parkur Sporu Federasyonu Kuruldu

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Afganistan’da İlk Parkur Sporu Federasyonu Kuruldu
Afganistanlı gençlerin parkur sporunu halka tanıtmasının ardından ülkenin ilk parkur sporu federasyonu kuruldu.

Afganistan'da ilk kez parkur sporu federasyonu kuruldu.

Afganistanlı gençlerin parkur sporunu halka tanıtmasının ardından ülkenin ilk parkur sporu federasyonu kuruldu. Parkur sporunu bugün Afganistan Milli Olimpik Komitesi de resmi federasyon olarak tanıdı.

Afganistan'da ilk kez 6 yıl önce internet yolu ile keşfedilen parkur sporu, 2 yıldır gençler tarafından yapılıyor. Ülke genelinde 15 parkur spor salonu faaliyet gösteriyor.

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