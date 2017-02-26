Afganistan’dan Türk Büyükelçiye Devlet Nişanı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, NATO'nun Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi İsmail Aramaz'a ülkenin en yüksek Devlet Nişanı'nı takdim etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, NATO'nun Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi İsmail Aramaz'a ülkenin en yüksek Devlet Nişanı'nı takdim etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Büyükelçi Aramaz'a gerek Afganistan-Türkiye, gerekse Afganistan-NATO ilişkilerinde gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Büyükelçi Aramaz, Kabil'de iki farklı görevde bulunmuş olmaktan memnun olduğunu kaydederek, bu çalışmaların Afganistan'ın en yüksek nişanıyla ödüllendirilmiş olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

2013-2104 yıllarında Kabil Büyükelçisi olarak görev yapan Büyükelçi Aramaz, 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana NATO Kıdemli Sivil Temsilciği görevini yürütüyor. Aramaz, 28 Şubat 2017'de görevini tamamlayacak.