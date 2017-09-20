Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 3. kilometresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkan 03 VU 284 plakalı otomobil bariyerlere çarpıp sürüklenerek yol ortasında durdu. Kazanın ardından araç içerisinde bulunan Emrullah Alakaş (30) isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ismi öğrenilemeyen ve araç sürücüsü olduğu iddia edilen kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.