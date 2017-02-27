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AĞLATAN MUTLULUK

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AĞLATAN MUTLULUK
Samsunspor’un başarılı oyuncusu ve kaptanı Mustafa Sevgi, Boluspor maçında ortaya koyduğu futbolla beğeni toplarken, atılan gollerden sonra sevincini hocası Osman Özköylü ile yaşadı

TFF 1. Lig’de son sıralardan kurtulma çabası veren Kırmızı-Beyazlı ekipte kaptan Mustafa Sevgi, Boluspor’la oynanan maçın özellikle ikinci yarısında ortaya koyduğu futbolla takımın en iyileri arasında yer aldı. Kritik bir süreçte bulunan Samsunspor, Boluspor’u 3-0 mağlup ederek evine puansız gönderirken takım kaptanı Mustafa Sevgi, oynadığı futbolla katımla büyük katkı sağladı. Oynadığı futbolun yanı sıra takım içinde efendi kişiliği ile bilinen kaptan Mustafa Sevgi, karakteri ile de diğer arkadaşlarına örnek oluyor.

aglatan-mutluluk.jpgGÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kırmızı-Beyazlı camiada Boluspor karşısında alınan altın değerinde üç puanın sevinci yaşanırken, kaptan Mustafa Sevgi, yükselen performansı ile göz doldurmaya devam ediyor. Boluspor maçında atılan goller sonrasında yedek kulübesi yanında bulunan hocası Osman Özköylü’ye koşan kaptan Mustafa Sevgi, mutluluğunu Özköylü ile paylaştı. Sevgi ve Özköylü, sevinç yumağına dönerken kaptan Sevgi, gözyaşlarını tutamadı. İkili arasında yaşanan duygu dolu anlar objektiflere ise böyle yansıdı.

gurbuz-erol.jpgGOLÜNÜ ATTI, TARAFTAR KOŞTU

Samsunspor'un 3-0 kazandığı Boluspor maçında ilk gole imzasını atan Murat Gürbüzerol, sevincini ve coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Kırmızı-Beyazlı ekibin evinde konuk ettiği Boluspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk gole imza atan Murat Gürbüzerol, büyük sevinç yaşadı. Ligin ikinci yarısında yapılan transferlerle formasını kaptıran tecrübeli kanat oyuncusu, sakat ve cezalı futbolcuların yokluğunda formasına kavuşan Murat Gürbüzerol, golle ile geri döndü. En son 24 Aralık'ta Göztepe filelerini havalandıran Murat Gürbüzerol, Boluspor ağlarına gönderdiği golün ardından sevincini tribünlerle paylaştı.

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