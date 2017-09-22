Ak Parti Eskişehir Gençlik Kolları 5. Olağan Kongre Sürecini Başlattı

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları 5. Olağan Gençlik Kolları Kongre çalışmalarına başladı.

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları 5. Olağan Gençlik Kolları Kongre çalışmalarına başladı.

Dış ilçeler ve merkez ilçelerin kongre tarihlerinin açıklanması sonrasında kongre çalışmalarına hız veren Gençlik Kolları İl Başkanı Av. Fatih Özata açıklamalarda bulundu. Görev alabilmek için bir çok gencin başvuruda bulunduğunu belirten Başkan Özata, "Bu kutlu görevde bir kongre sürecimizi daha başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Yapacağımız bu kongrelerin diğerlerinden farkı ise ülkemiz için adeta dönüm noktası olacak olan 2019 seçimlerine AK Partimizi taşıyacak teşkilatımızı belirleyecek olmamızdır. Merkez ve dış ilçelerimizin kongrelerinden sonra Eskişehir Gençlik Kollarımızın da Kongresini gerçekleştireceğiz, ne mutlu ki her ilçemizde görev alabilmek için çok sayıda genç arkadaşımız başvuru yaptı. AK Parti ile siyaset gençleşiyor Türkiye güçleniyor diyorum ve Gençlik Kolları 5.Olağan Kongremiz vatana ve millete hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.