AK Parti Havza heyeti Ankara'ya çıkarma yaptı

AK Partili Havza Belediye Başkanı İkiz ve yeni atanan İlçe Başkanı Özdemir, Ankara'da başlayan referandum kampanyasına katıldı. İki başkan da 'birliktelik' mesajı verdi

AK Parti'nin referandum kampanyasına katılmak üzere Ankara Arena Spor Salonu'nda yerini alan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ile Yönetim Kurulu üyeleri birliktelik mesajı verdiler.

Belediye Başkanı İkiz, start alan kampanya ile AK Parti ailesi olarak 'Evet' için tam kadro sahalarda olacakları belirterek; "Bir hukukçu olarak yıllardır savunduğum Anayasa değişikliği ülkemizin önü açılacak ve daha güçlü bir ülke haline geleceğiz" dedi. Başkan İkiz, "İlçemiz için birlikte çalışacağız. Bu vesile ile AK Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilen Sebahattin Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dilerim" diye konuştu.

BİRLİKTELİK MESAJI VERDİLER

AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ise amaçlarının görevlerini en iyi şekilde yapmak olduğunu belirterek; "Öncelikli hedefimiz referandum sürecini en verimli şekilde değerlendirerek yüksek bir 'evet' oranı yakalamak. Bu oylama ülkemizin geleceği için çok önemli. Bunun farkındayız ve çalışmalarımıza ona göre yön vereceğiz. İnşallah bundan sonra Belediye Başkanımız Murat İkiz ile birlikte ilçemize ve hizmetlerin en iyisine layık olan halkımıza hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.