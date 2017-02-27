  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

AK Parti Havza heyeti Ankara'ya çıkarma yaptı

»
AK Parti Havza heyeti Ankara'ya çıkarma yaptı
AK Partili Havza Belediye Başkanı İkiz ve yeni atanan İlçe Başkanı Özdemir, Ankara'da başlayan referandum kampanyasına katıldı. İki başkan da 'birliktelik' mesajı verdi

AK Parti'nin referandum kampanyasına katılmak üzere Ankara Arena Spor Salonu'nda yerini alan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ile Yönetim Kurulu üyeleri birliktelik mesajı verdiler.

Belediye Başkanı İkiz, start alan kampanya ile AK Parti ailesi olarak 'Evet' için tam kadro sahalarda olacakları belirterek; "Bir hukukçu olarak yıllardır savunduğum Anayasa değişikliği ülkemizin önü açılacak ve daha güçlü bir ülke haline geleceğiz" dedi. Başkan İkiz, "İlçemiz için birlikte çalışacağız. Bu vesile ile AK Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilen Sebahattin Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dilerim" diye konuştu.

BİRLİKTELİK MESAJI VERDİLER
AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ise amaçlarının görevlerini en iyi şekilde yapmak olduğunu belirterek; "Öncelikli hedefimiz referandum sürecini en verimli şekilde değerlendirerek yüksek bir 'evet' oranı yakalamak. Bu oylama ülkemizin geleceği için çok önemli. Bunun farkındayız ve çalışmalarımıza ona göre yön vereceğiz. İnşallah bundan sonra Belediye Başkanımız Murat İkiz ile birlikte ilçemize ve hizmetlerin en iyisine layık olan halkımıza hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Bozkurt işareti yakıştı'27 Şubat 2017 Pazartesi 00:03
  • AK Parti'den 3 yeni kampanya şarkısı26 Şubat 2017 Pazar 23:59
  • AK PARTİ STARTI VERDİ25 Şubat 2017 Cumartesi 20:24
  • Erdoğan eski vekillerle buluştu25 Şubat 2017 Cumartesi 19:20
  • Kılıç: 'Tek adam endişeleri gereksiz'25 Şubat 2017 Cumartesi 19:18
  • CHP tabanı 'hayır' diyecek25 Şubat 2017 Cumartesi 10:15
  • Başkan Yılmaz'ın adaylık hayali boş25 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
  • 'Destanı inananlar yazabilir'25 Şubat 2017 Cumartesi 08:54
  • CHP'li Karadeniz: 'hayır'lı bir iş yapacaklar25 Şubat 2017 Cumartesi 07:52
  • AK Partili kadınlara engellilerden ziyaret25 Şubat 2017 Cumartesi 05:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti