Önceki Dönem Eneri ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen hafta temeli atılan...

Önceki Dönem Eneri ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen hafta temeli atılan Beydeğirmeni Besi Bölgesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafından örnek gösterildiğini belirtti.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Yahyalı Meydan Projesi temel atma töreninde geçen hafta temeli atılan Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesine değindi.

Yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesinin Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesinin çiftçinin önünü açacak önemli bir proje olduğunu vurgulayan Taner Yıldız, "Tarım Bakanımız farklı yerlerde bu projeyi örnek gösteriyor. Beydeğirmeni projesi sadece Kayseri il sınırı ile sınırlandırılacak bir proje değil. Edirne'den Kars'a kadar örnek olacak bir projedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'e bu projeden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Geçen hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı törenle temeli atılan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi toplam 5,5 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üretim alanı olacak. Tüm alt yapısının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde farklı büyüklüklerde 800 parsel bulunacak ve bu parsellerde kurulacak tesisler ile 80 bin hayvanın besisi yapılacak. Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde Karantina Bölgesi, Kesimhaneler, Veteriner Üniteleri, Türkiye'nin en büyük Hayvan Pazarı, atıkların bertarafının enerjiye dönüştürüleceği 20 MW'lık biyogaz tesisi ve sosyal merkezler de bulunacak. Toplam 1 Milyar TL'lik yatırımın öngörüldüğü bölgede en az 4 bin kişi istihdam edilecek.