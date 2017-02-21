Ak Parti’li Külünk Kimder’in Programına Katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "15 Temmuz akşamındaki Özel Harekat Daire Başkanlığına bomba atan teröristlerin ne...

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "15 Temmuz akşamındaki Özel Harekat Daire Başkanlığına bomba atan teröristlerin ne yapmak istediğini anlamazsak 16 Nisan'ı anlayamayız. 2001 yılında bu ülkeyi bir gecede fakirleştiren finansal krizi anlamazsak 16 Nisan'ı anlayamayız" dedi.

Kırşehir İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KİMDER) tarafından organize edilen konferansa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "21. Yüzyılda güncelleyeceğimiz en önemli kavram Ahilik kavramıdır. Felaket kapitalizminin insanlığın bütün değerlerini dişlilerinin arasında erittiği ve yok etmek istediği bir süreçte bu felaket kapitalizmine karşı bizim söyleyeceğimiz en önemli söz Ahilik sözüdür. Kırşehir'le bunun için önce bütünleşmeliyiz.

Merkezi irade ile şehrin yöneticileri de bu anlamda büyük düşünmeli Kırşehir'in medeniyetimizin ana rahmi olması yolunda büyük projelere imza atmalıyız. Görevli iki milletvekili, belediye başkanı ve il başkanı Kırşehir'i kendileri fark etmişler. " dedi.

"15 Temmuzu anlamadan 16 Nisan anlaşılamaz"

Milletvekili Metin Külünk, 15 Temmuz kalkışmasının anlaşılmadan 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun anlaşılamayacağını ise şöyle anlattı:

"Devlet Bey'e ne oldu? Daha bir yıl evvel sistem değişikliği ile ilgili tartışmalarda çok net tavır ortaya koyarken MHP lideri Bahçeli niye bir anda sistem değişikliği ile ilgili Türkiye ile ilgili algıları bir anda tersine çevirecek şekilde hadi buyurun getirin meclise sistem değişikliğini diyerek Türkiye bu sistemik krizi aşsın niye dedi.

Cumhurbaşkanımız neden 15 Temmuz gibi bir kalkışmanın arkasından neden sistem değişikliği ile ilgili bu kadar çetin bir dönemde Türkiye'yi temelden etkileyecek bir konuyu gündeme getirdi. 18 maddelik bu paket neden TBMM'den geçti ve milletin önüne geliyor. Bu soruların cevapları 15 Temmuz'da gizli, 15 Temmuz akşamındaki Özel Harekat Daire Başkanlığına bomba atan teröristlerin ne yapmak istediğini anlamazsak 16 Nisan'ı anlayamayız. 2001 yılında bu ülkeyi bir gecede fakirleştiren finansal krizi anlamazsak 16 Nisan'ı anlayamayız. CHP'nin tek başına iktidar olduğu dönemdeki ceberrut politikalarını Türkiye'yi yukarıdan aşağıya dönüştürüp bu coğrafyada "İslamsız bir Türk kimliği" inşaa etme çabalarını anlamaz isek 16 Nisan'da neden sandık başına gittiğimiz sorusuna da cevap veremezsiniz" dedi.

"Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuz var. Recep Tayyip Erdoğan'a bu millete liderlik ederek boyun bükmediği için Alparslan'a duyduğumuz vefa gibi Osman Gazi'ye duyduğumuz vefa gibi Fatih Sultan Hazretlerine duyduğumuz vefa gibi Kanuniye duyduğumuz vefa gibi Abdülhamithan Hazretlerine duyduğumuz vefa gibi vefa duyma zorunluluğumuz var" diyen Külünk, şunları kaydetti:

"Kalkışma Ankara, İstanbul ve Marmaris'e sıkıştı. Normal planları işleseydi Allah kurdukları planları başlarına geçirip erkene çekmeseydi darbenin saati 03.00 olacaktı. Oyun saat itibari ile bozuldu. Sokakta Cumhurbaşkanı ile bütünleşen milletle sokakta da bozuldu. Millet, 40 yıldır bu topraklarda "iyi çocuklar" diye bilinen birilerine karşı ayağa kalktı. Küresel para baronlarının tehdidi altındaydı Türkiye, bu örgüt İslam'ı Hristiyanlaştırma projesidir. Bu örgüt Vatikan'ın dişleri nasıl sökülmüş Hristiyanlık nasıl felsefi akım haline dönüştürülmüşse bu örgütünde vazifesi İslam'ı etkisizleştirmek ve felsefi bir hale sokarak İslam'daki adalet, hak, hukuk kavramının konuşulmadığı sadece folklorik bir din haline getirmektir. Bu örgüt bir casusluk şebekesi bu örgüt sol Kemalistlere karşı dindar karakterli versiyonudur."

28 Şubat sürecine değinen Külünk, "28 Şubat üç ayaklı bir iş. Türkiye'deki dindar karakterli milli siyaset çizgisinin lideri merhum Erbakan Hoca ile birlikte siyasal millicilik çizgisini tasfiye etmektir. İlk yapılan iş milli gençlik vakıflarını kapatmak oldu. FETÖ'yü en iyi tanıyan liderlerden bir tanesi Erbakan'dı.

İmralı üzerinden Türkiye'yi uluslararası camiada köşeye sıkıştırmak için İmralı'dakini teslim ettiler. Haini kendilerine teslim olmuş şekilde alarak ABD'ye götürdüler. Bizler iyi niyetle bakarken Emniyet ve İstihbarat teşkilatı ise bunlar tarafından kontrol altına alınmış. Bizlerde bu adamları iyi çocuklar olarak biliyorduk" diye konuştu.

Programa Vali Necati Şentürk, AK Parti Milletvekili Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti İl Başkanı Mustafa kendirli, KİMDER yönetim Kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.