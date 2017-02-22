Akademisyenlerin Fetö Davası Başladı

Samsun'da FETÖ/PDY'nin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 40 akademisyen ve üniversite çalışanlarının yargılanmasına...

Samsun'da FETÖ/PDY'nin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yapılanmasına yönelik 8'i tutuklu 40 akademisyen ve üniversite çalışanlarının yargılanmasına başlandı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "FETÖ örgütünün yöneticisi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne finans sağlamak ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmak" suçlarından haklarında dava açılan Samsun OMÜ'de görevli akademisyen, doktor ve üniversite çalışanlarından oluşan 8'i tutuklu 40 kişinin yargılanmasına başlandı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşma sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapıldı. Saat 09.30'da başlayan duruşma öğlen yaklaşık 40 dakikalık aradan sonra saat 19.00'a kadar devam etti. Tutuklu olarak yargılanan T.K., E.B., A.K., B.B., İ.S., A.Ş., T.K.Y. ve M.G. ile birlikte duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanıklar kendilerini savundular. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan E.B. ve T.K.Y.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Ayrıca, sanıkların ByLock araştırmalarının yapılmasına ve Bank Asya hesaplarının hesap açıldığından bu yana hesap hareketlerinin tespitinin yapılması için duruşma ertelendi.