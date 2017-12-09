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Akcagöz'den İlgezdi tepkisi

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Akcagöz'den İlgezdi tepkisi
CHP İl Başkanı Av. Akcagöz, Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi’nin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, partisinin Canik, Bafra ve Alaçam ilçe kongrelerinde partililerle bir araya geldi.

Türkiye’yi temsil edenlerin kirli ilişkilerin Amerikan Mahkemeleri'nde yargılandığını söyleyen Akcagöz, dünün hayırsever iş adamı Reza'nın, bugün itirafçı olduğunu ve tüm bildiklerini söylediğini ifade etti.

Ataşehir'in CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasına da değinen Akcagöz, "CHP’li bir Belediye Başkanı, hakkında soruşturma var diyerek görevden uzaklaştırılıyor. Müthiş bir karar. Müthiş bir akıl gerçekten. Kamu gücünü kullanarak gündem ancak böyle güzel değiştirilebilirdi. Şimdi tüm yaptıklarınızı unuttuk öyle mi?” diye konuştu. Barış GÖK

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