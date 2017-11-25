Akçakoca’da Silahlı Ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye Mahallesi, Doğancılar Yayla Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada F.Ö. adlı şahıs tabancayla vurularak, V.T. bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların kavgayı ihbar etmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.