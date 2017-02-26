Akşehir’de İbiş’in Rüyası Seyirciyle Buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehirli ünlü yazar Tarık Buğra'yı anma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehirli ünlü yazar Tarık Buğra'yı anma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında Tarık Buğra'nın yazdığı "İbiş'in Rüyası" isimli tiyatro oyunu, Akşehirli seyirciyle buluştu.

Tarık Buğra'nın yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği "İbiş'in Rüyası" isimli tiyatro oyununda, Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol aldı. Oyunda 1930'lu yıllardaki dönemin Nuran Tiyatrosunda yaşanan olaylar konu edildi. Akşehir Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda tiyatro sever izledi. Oyuna ilginin yoğun olması nedeniyle seyirciler salondaki merdiven boşluklarına da oturdu.

'İbiş'in Rüyası" oyunu ile gülen, eğlenen, zaman zaman da duygulanan izleyenler, oyunun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı. Oyun sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından sanatçılara plaket takdim edildi.