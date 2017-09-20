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Akyazı Belediyesinden Gençlere Yönelik Yeni Bir Sosyal Sorumluluk Projesi

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Akyazı Belediyesinden Gençlere Yönelik Yeni Bir Sosyal Sorumluluk Projesi
Akyazı Belediyesi "Sokaktan sahneye" isimli projesiyle gençlere yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

Akyazı Belediyesi "Sokaktan sahneye" isimli projesiyle gençlere yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor.

Özellikle gençlerin ve öğrencilerin ve tiyatroya gönül veren herkesin boş vakitlerini sanatsal ve kültürel faaliyetlerle güzel bir şekilde değerlendirebilmesini hedefleyen sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Sokaktan Sahneye" isimli sloganla projeye katılan gençlere ücretsiz drama, tiyatro, oyunculuk, reji, senaryo yazma, dekor, makyaj, kostüm gibi birçok eğitim verilecek. Akyazı Belediyesinin başlatmış olduğu bu sosyal sorumluluk projesi ile sanata gönül veren ve kayıt başvurusu yapan herkes sokaklardan sahnelere uzanan bir yolun başlangıcı için ilk adımı atmış olacak. Akyazı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilecek olan kurslar 8 Ekim'de başlayarak her hafta sonu azar günü Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde 2018 Temmuz ayına kadar devam edecek.

Akyazı Belediyesinin sokaktan sahneye isimi ile başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki ücretsiz kurslarına orta öğretim öğrencileri, Lise ve Üniversite öğrencileri olmak üzere sanata gönül veren herkes katılabilir. Başvuru için herhangi bir özel şart aranmamaktadır. Kurslar için kayıtlar 25 Eylül 2017 Pazartesi ile 29 Eylül Cuma 2017 günleri arasında Akyazı Belediyesi ana binasında bulunan Çözüm Masasında yapılacak. Kurslara katılım ücretsiz olup kurs ders saatleri ile ilgili bilgi kurs başlangıcından önce yapılacak toplantıda kursiyerlere bildirilecek.

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