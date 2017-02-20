Alacak-verecek Kavgasında Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki ailenin fertleri sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile evlerindeki av tüfeklerini alan şahıslar birbirlerine ateş etti. Olayda vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan Nuran K. (50), İbrahim Halil G. (34) ve Muzaffer Ş. (27), ambulansla Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muzaffer Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili R.Ş. ve N.G. isimli şahısları gözaltına aldı.